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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 11:57 BJT

台湾债市：RP利率大致平稳，下周料仍平静无波

路透台北7月11日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五大致平稳。交易员表示，资金情势平稳充裕，估计下周也将近似于本周趋向平静的态势。

他们指出，下周五虽有预定448亿台币的公债/公司债将交割，不过下周日(20日)也有高逾700亿台币的公债将还本付息，两相抵销之下，预料不会对市场短期的资金情势有太大影响。

“资金算宽松，到下旬之前利率大概不会有什么变动，”一位大型证券商交易员说。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，上日大致相同。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。也同于上日。

下周公债/公司债交割情况大致为：周二万泰科 2.01亿台币；周四美吾华 2亿台币；周五正新 48亿台币、103/10期五年公债金额预定400亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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