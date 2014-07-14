台湾货币市场：7月14日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北7月14日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期4,030.5亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --台湾央行发行两年期定存单，金额100亿台币。 --财政部发行103/7期273天国库券，金额200亿台币。 -------------------------------------------------------------- 本提存期资金预期变化因素摘要如下： --央行存单到期 3兆(万亿)5,758.75亿台币： 07/15 1,042亿台币 07/16 2,339.75亿台币 07/17 2,220.3亿台币 07/18 802.5亿台币 07/21 4,240.8亿台币 07/22 1,837.7亿台币 07/23 3,483.8亿台币 07/24 4,380亿台币 07/25 2,806亿台币 07/28 123.50亿台币 07/29 4,736.10亿台币 07/30 2,710.80亿台币 07/31 3,954.50亿台币 08/01 1,081亿台币 --公债到期806.96852亿台币。 07/17：90甲5期公债付息14.50亿台币 07/19：102甲7期公债付息1.875亿台币。 07/20：98甲4期公债本金、付息714亿台币。 07/20：99甲6期公债付息16亿台币。 07/20：100甲6期公债付息14亿台币。 07/20：101甲6期公债付息12亿台币。 07/26：102甲8期公债付息8.33052亿台币。 08/02：100甲7期公债付息12.1875亿台币。 08/02：102甲9期公债付息14.0755亿台币。 --国库券到期250亿台币。 7/15: 财103-2期国库券到期，金额250亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --7/18: 财政部发行103/10期公债金额预定400亿台币，年期为五年期，15日标售。 --7/31: 财政部发行103/11期公债金额预定300亿台币，年期为20年期，28日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 林妙容; 审校 高洁如)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。