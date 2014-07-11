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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 12:44 BJT

台湾个股：友达上诉5亿美元罚款判决，遭美国法院驳回

路透纽约7月10日 - 一家美国法院周四驳回了台湾友达光电 上诉，维持2012年的判决。友达在2012年被认定操纵液晶显示器(LCD)面板市场价格罪名成立，遭判决需支付5亿美元刑事罚金。

5亿美元的数字齐平美国价格操纵案最高罚金纪录。友达光电上诉称罚金过高。

旧金山第九巡回上诉法院的三人法官小组一致判决，该笔罚金符合美国法律。

“由于本公司已全数认列所科处之罚锾，故该决定对本公司之财务状况或营运并无重大不利影响。”友达光电发言人Katie Chen在电子邮件中表示。

她称，公司将与律师团讨论以决定是否进一步提出上诉。

友达股价周五盘中下滑约2%。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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