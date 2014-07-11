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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 12:14 BJT

《汇市简讯》美元指数若收盘未能突破20日均线，则走势仍倾向下行

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* 在亚洲时段呈十字星型态--受欧元走疲影响，开盘上扬0.25%

* 五、10、及20日均线小跌，呼应波林格区间及动能指标走势

* 20日均线向下，位置在80.20。只要美元指数收盘仍低于20日均线，则走势仍倾向下行

* 今日没有重要数据公布，市场焦点将放在欧元区银行业消息

* 初步支撑/阻力在80.08/80.19

* 技术图表(link.reuters.com/dyj42w)

(完)
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