《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月11日

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国五矿 400 20 9 7/14簿记建档 中国银行 AAA 7/16 7/17 股份公司 ======================================================================================= *长江电力 160 30 4 7/14簿记建档 建设银行 AAA 7/15 7/16
中国银行 ======================================================================================= *中国华电集团 300 20 9 7/14簿记建档 光大银行 AAA 7/15 7/16 ======================================================================================= *中国中冶 30 30 9 7/14簿记建档 北京银行 中诚信AAA 7/15 7/16
建设银行 中债资信AA+ =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *深圳市地铁 45 30 12 7/16-7/17簿记 建设银行 AAA 7/18 7/21 集团有限公司 中国银行 ======================================================================================= *天津保税区投资 60 30 12 7/16簿记建档 渤海银行 AA+ 7/17 7/18 控股集团 民生银行 ======================================================================================= *扬农集团 13 10 12 7/16-7/17簿记 招商银行 AA 7/18 7/21
建设银行 ======================================================================================= *中金公司 30 8 3 7/16招标 建设银行 AAA 7/17 7/18
(最高发行余额) 交通银行等 ======================================================================================= *财通证券 18 7.5 3 7/16招标 中信银行 AA 7/17 7/18
(最高发行余额) ======================================================================================= 中国联通 150 100 12 7/14簿记建档 光大银行 AAA 7/15 7/16
工商银行 ======================================================================================= 华泰证券 121 30 3 7/14招标 中国银行 AAA 7/15 7/16 (最高发行余额) 农业银行等 ======================================================================================= 锦江国际 35 20 12 7/14簿记建档 工商银行 AAA 7/15 7/16 (集团) 浦发银行 ======================================================================================= 中信建投证券 57 17 3 7/14招标 工商银行 AAA 7/15 7/16
(最高发行余额) 浦发银行等 ======================================================================================= 新疆天业 10 5 12 7/14簿记建档 国开行 AA+ 7/15 7/16 (集团)有限公司 ======================================================================================= 广西北部湾 15 7.5 12 7/14簿记建档 建设银行 AA+ 7/15 7/16 国际港务集团 ======================================================================================= 华安证券 16 8 3 7/14招标 浦发银行 AA 7/15 7/16
(最高发行余额) ======================================================================================= 潍坊滨海投资 30 15 12 7/14簿记建档 光大银行 AA 7/15 7/16 发展有限公司 ======================================================================================= 山东晨曦集团 20 8 12 7/14簿记建档 浦发银行 AA- 7/16 7/17 ======================================================================================= 国泰君安证券 120 30 3 7/15招标 建设银行 AAA 7/16 7/17
(最高发行余额) 交通银行等 ======================================================================================= 光明食品 20 20 12 7/15簿记建档 工商银行 AAA 7/17 7/18 (集团) 招商银行 ======================================================================================= 申银万国证券 78 15 3 7/15招标 农业银行 AAA 7/16 7/17
(最高发行余额) 中国银行等 ======================================================================================= 国家核电技术 50 10 12 7/15簿记建档 北京银行 AAA 7/16 7/17 有限公司 ======================================================================================= 北京建工集团 20 10 12 7/15簿记建档 北京银行 AA 7/16 7/17 ======================================================================================= 东方集团 15 10 12 7/15簿记建档 民生银行 AA 7/16 7/17
中信银行 ======================================================================================= 新疆新华水电 2 2 12 7/15簿记建档 国开行 A+ 7/16 7/17 投资股份 （新华水力发电有限公司提供保证） ======================================================================================= 河北钢铁集团 80 20 12 7/16簿记建档 建设银行 AAA 7/17 7/18
工商银行 ======================================================================================= 中国供销集团 10 10 12 7/16簿记建档 建设银行 AAA 7/17 7/18
招商银行 ======================================================================================= 惠天热电 5 2 6 7/16簿记建档 兴业银行 AA 7/17 7/18
======================================================================================= 江苏法尔胜 13 4 12 7/17簿记建档 民生银行 AA 7/18 7/21 泓昇集团 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *新余钢铁 20 16 5 7/18簿记建档 浦发银行 AA 7/21 7/22
招商银行 ======================================================================================= 成都地铁 20 10 5 7/14簿记建档 工商银行 AA+ 7/16 7/17 有限责任公司 ======================================================================================= 亚厦控股 5 5 5 7/14簿记建档 浦发银行 AA 7/16 7/17
(第3年末发行人可选择调整票面利率) ======================================================================================= 湖北省长江 5 5 5 7/14簿记建档 平安银行 AA 7/15 7/16 实业投资 ======================================================================================= 中国航空 30 30 5 7/15簿记建档 中信银行 AAA 7/17 7/18 工业集团 民生银行 ======================================================================================= 安徽高速公路 47 3 3 7/15簿记建档 中信银行 AAA 7/17 7/18 控股集团 7 5 光大银行
（实行双向回拨调整） ======================================================================================= 北京建工集团 15 8 3 7/15簿记建档 北京银行 AA 7/16 7/17 ======================================================================================= 苏州风景园林 6 3 5 7/15簿记建档 浦发银行 AA 7/16 7/17 投资发展集团 ======================================================================================= 韶能股份 7 2 3 7/15簿记建档 兴业银行 AA 7/16 7/17 ======================================================================================= 国家核电技术 50 10 5 7/16簿记建档 北京银行 AAA 7/17 7/18 有限公司 ======================================================================================= 本溪钢铁(集团) 20 20 5 7/16簿记建档 建设银行 AA+ 7/17 7/18 有限责任公司 中国银行 ======================================================================================= 重庆对外经贸 6 6 3 7/16簿记建档 光大银行 AA 7/17 7/18 (集团)有限公司 ======================================================================================= 北京云政金融 10 5 5 7/16簿记建档 广发银行 AA 7/17 7/18 控股有限公司 ======================================================================================= 中国有色金属 3.2 3.2 3 7/16簿记建档 中信银行 AA- 7/18 7/21 工业第十四冶金 ======================================================================================= 四川成渝 15 3 10 7/17簿记建档 建行银行 AA+ 7/18 7/21 (附5年末发行人上调票面利率 民生银行
选择权及投资人回售选择权) =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: 代表新增。(完) (整理 杨文纨；审校 康熙泽)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。