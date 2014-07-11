中国货币市场：主要回购利率小幅波动，资金面略趋好关注月中缴税

路透上海7月11日 - 中国银行间市场周五主要回购加权利率 涨跌互现，多小幅波动。交易员表示，场内资金除隔夜品种拆借仍相对不易外，各期限资金供给则较为平衡，资金面稍紧态势逐步有所改善，机构多关注月中缴税及央行未来流动性调控动向。

他们预计短期流动性仍将保持相对平稳态势，回购利率或将维持在一定区间运行，但是市场谨慎心态仍存。

“资金好像好一点了，不过隔夜还是紧的，”华南一银行交易员称，感觉跟昨天差不多，我们也是短期限的缺口大些，不过估计短期资金应该没什么问题，接下来关注月中缴税和大行分红等因素的影响。

对于月中缴税，东莞银行金融市场部陈龙认为，7月缴税规模不大，而财政宽松以及税收的自动减振器影响下，预计今年的净上缴量可能会大大低于往年。

他并认为，从中国高层及昨天小川行长的说法，未来全面降息降准的可能性较小，完善利率定价机制和短中长期的基础利率建设是关键，因而，在公开市场来说，继续数量型的调控是预期管理的核心。

中国人民银行行长周小川周四表示，中国央行准备让政策利率引导市场利率，并正在为短期和中期利率准备两个或三个政策工具，而新的政策工具需要抵押品。

“短期扰动性因素仍在，大型商业银行分红、财税缴款时点临近、新股发行对资金的锁定以及存款准备金退还规模的不确定等，使得市场短期谨慎性心态上升”，陈龙解释到，此外，外汇占款意外大幅度下滑，使市场对于三季度的外生资金预期不乐观，同时央行货币政策维持微刺激的幅度使得市场对于未来紧平衡的预期在上升。

央行本周正回购操作与上周如出一辙，仅300亿元人民币的规模，令公开市场连续第九周实现净投放。业内人士认为，目前不排除到期量过小时点央行再次暂停操作的可能，但何时正式停止尚待观察。

北京时间12:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3074 3.3258 -1.84

七天 3.7419 3.7825 -4.06

14天 4.2344 4.1760 +5.84

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.5200 3.0300 +149.00

七天 4.1050 3.6000 +50.50

14天 4.1000 3.8000 +30.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3600 3.3300 +3.00

七天 3.7500 3.7400 +1.00

14天 4.2300 4.1000 +13.00

Shibor

其中:隔夜 3.2850 3.3000 -1.50

七天 3.7230 3.7110 +1.20

三个月 4.7423 4.7438 -0.15