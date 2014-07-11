中国货币市场：主要回购利率小幅波动，资金面略趋好关注月中缴税

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透上海7月11日 - 中国银行间市场周五主要回购加权利率 涨跌互现，多小幅波动。交易员表示，场内资金除隔夜品种拆借仍相对不易外，各期限资金供给则较为平衡，资金面稍紧态势逐步有所改善，机构多关注月中缴税及央行未来流动性调控动向。
他们预计短期流动性仍将保持相对平稳态势，回购利率或将维持在一定区间运行，但是市场谨慎心态仍存。
“资金好像好一点了，不过隔夜还是紧的，”华南一银行交易员称，感觉跟昨天差不多，我们也是短期限的缺口大些，不过估计短期资金应该没什么问题，接下来关注月中缴税和大行分红等因素的影响。
对于月中缴税，东莞银行金融市场部陈龙认为，7月缴税规模不大，而财政宽松以及税收的自动减振器影响下，预计今年的净上缴量可能会大大低于往年。
他并认为，从中国高层及昨天小川行长的说法，未来全面降息降准的可能性较小，完善利率定价机制和短中长期的基础利率建设是关键，因而，在公开市场来说，继续数量型的调控是预期管理的核心。
中国人民银行行长周小川周四表示，中国央行准备让政策利率引导市场利率，并正在为短期和中期利率准备两个或三个政策工具，而新的政策工具需要抵押品。
“短期扰动性因素仍在，大型商业银行分红、财税缴款时点临近、新股发行对资金的锁定以及存款准备金退还规模的不确定等，使得市场短期谨慎性心态上升”，陈龙解释到，此外，外汇占款意外大幅度下滑，使市场对于三季度的外生资金预期不乐观，同时央行货币政策维持微刺激的幅度使得市场对于未来紧平衡的预期在上升。
央行本周正回购操作与上周如出一辙，仅300亿元人民币的规模，令公开市场连续第九周实现净投放。业内人士认为，目前不排除到期量过小时点央行再次暂停操作的可能，但何时正式停止尚待观察。
北京时间12:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.3074 3.3258 -1.84
七天 3.7419 3.7825 -4.06
14天 4.2344 4.1760 +5.84
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.5200 3.0300 +149.00
七天 4.1050 3.6000 +50.50
14天 4.1000 3.8000 +30.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.3600 3.3300 +3.00
七天 3.7500 3.7400 +1.00
14天 4.2300 4.1000 +13.00
Shibor
其中:隔夜 3.2850 3.3000 -1.50
七天 3.7230 3.7110 +1.20
三个月 4.7423 4.7438 -0.15
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。