《路透晚报》--7月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中美关系：希望美国采取切实措施放宽民用高技术物项对华出口--总理

中国总理李克强表示，中方愿同美方推进双边投资协定谈判，争取早日达成互惠的高水平协定；希望美方采取切实措施放宽民用高技术物项对华出口，在能源及相关基础设施建设等方面以更加积极的姿态开展对华合作。

--中国政策：将对冷热轧板等钢材产品取消加工贸易进口保税政策--财政部

中国财政部周五表示，对进口冷热轧板等78个税号的钢材产品取消加工贸易项下进口钢材保税政策，自2014年7月31日起，征收关税和进口环节税。

--中国房地产：上半年保障性安居工程开工530万套，完成年度目标76%--住建部

新华社周四报导援引住房城乡建设部消息称，截至6月底，今年中国保障性安居工程已开工530万套，基本建成280万套，分别达到年度目标任务的76%和58%，完成投资7,200亿元人民币。

--中国经济：央企混和所有制改革将分批试点，首批名单最快下周公布--报载

国资委今年重点工作之一的混和所有制改革将有进展。中国证券报周五引述消息人士称，央企混合所有制改革将主要采取分批试点的模式，最快下周二将公布第一批试点企业名单。

--中国反腐：全国政协经济委员会原副主任杨刚严重违纪被双开--中纪委

中国中央纪委监察部网站周五公布，政协第十二届全国委员会经济委员会原副主任杨刚因严重违纪违法，被开除党籍、开除公职（双开）。经查杨刚利用职务上的便利为他人谋取利益，收受巨额贿赂；与他人通奸。

【金融】

--中国金融：央行正在核实媒体关于中行跨境人民币业务的报导--发言人

新华社英文周五引述中国人民银行发言人称，央行正在对媒体所称的一国有商业银行违反洗钱规定的报导进行核实。此前中行跨境人民币产品“优汇通”深陷其困扰。

【固定收益】

--《综述》山东自发自还地方债利率与国债明显倒挂，难脱有形之手主导格局

作为中国第二家进行自发自还地方债试点的山东省，三期地方债中标利率意外低于同期国债约20个基点，令市场大为诧异，显示地方政府债招标仍未脱非市场因素占主导的局面。 业内人士认为，与此前首个尝鲜的广东自发自还地方政府债利率持平同期国债相比，此次地方财政厅与主承销商的协调沟通可能略显薄弱，部分机构从推动地方分行业务等角度考虑，积极投标最终导致新债定位意外走低。

--中国货币市场：主要回购利率小幅波动，资金面略趋好关注月中缴税

中国银行间市场周五主要回购加权利率涨跌互现，多小幅波动。交易员表示，场内资金除隔夜品种拆借仍相对不易外，各期限资金供给则较为平衡，资金面稍紧态势逐步有所改善，机构多关注月中缴税及央行未来流动性调控动向。

--中国债市动态：资金面恢复平稳现券窄幅波动，消息淡静等待指引

中国银行间市场周五流动性渐恢复平稳，但消息面过于淡静令现券缺乏方向。早盘收益率仅窄幅波动，下一步还要再看二季度GDP等数据情况而定。交易员并称，稍早山东省政府自发自还的地方债，结果明显低于同期国债水平，但料仍是非市场化因素作祟，不能代表现券真正的走势，因此实际意义非常有限。

【外汇】

--《综述》中国同意在条件允许的情况下，减少对人民币汇率的干预

中美两国政府达成一致，中国将在时机成熟时减少对外汇市场的干预，两国在这个多年来刺痛彼此关系的敏感问题上达成了谅解。中国人民银行行长周小川在中美战略与经济对话期间表示，当条件允许的情况下，中国将“大幅”减少对人民币汇率的干预。

--中国汇市：人民币即期续贬至6.21元附近，中间价回软结束三连涨

中国人民币兑美元即期周五继续走贬。中间价小幅走低，令前三天共计215个点子的涨幅开始回收。盘面上仍以净购汇为主，不过在贬值接近6.21元时获得支撑。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线续呈陡峭化，受CNH带动且美元宽松

中国境内美元兑人民币掉期曲线本周长端走高，继续呈陡峭化。交易人士称，这主要受离岸CNH掉期升水走高所带动；而境内美元持续宽松、人民币稍微偏紧，也对掉期长端构成支撑。

--香港金融：金管局纽约时段向市场注资34.49亿港元，因港元走强

据路透报价页面显示，香港金管局周四在纽约交易时段再向市场注资，金额为34.49亿港元，连同稍早，周四当日共向市场注入57.74亿港元。金管局本月初开始向市场注入港元，为2012年12月来首见。累计至上日，金管局7月1日以来共向市场注入265.75亿港元。在这一次注资后，银行体系总结余下周一（14日）增加至1,904.43亿元。

--香港金融：前金管局总裁任志刚称沪港通有助于香港离岸中心--报载

香港信报周五报导，前金管局总裁任志刚认为10月将启的“沪港通”，将为香港离岸市场带来其他市场所欠缺的商机，对此间离岸人民币市场的发展会有帮助。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅反弹收升，军工、地产股涨幅居前

中国股市沪综指周五小幅反弹收升。近日各地房地产限购松绑消息频出，分析师指出，地产、建筑建材等房地产产业链个股获激励出现上涨，推动股指反弹，而短期半年报业绩情况和政策趋向仍将影响后市走向。沪综指收报2,046.961点，涨0.42%，该指数全周累计下跌0.6%。

--《技术分析》中国股市沪综指缓涨急跌，上下两难

中国股市沪综指本周多头小幅上攻后体力不支，再度上演缓涨急跌走势，技术面显示，短中期均线趋向黏合，股指缠绕运行于其间，在无重大外力打破平衡格局前，大盘仍难走出明显的升跌行情，以2,040点为中轴的震荡行情仍会延续。

--《中国大宗商品综述》期货夜盘开启满周年，去散户化进入加速度模式

中国期货夜盘开启仅一年，有迹象显示中国期货交易出现了质的飞跃，不仅减少相应品种的跳空行情，向全球联动迈进了一大步，更重要的是给机构投资者更大的施展空间，将加速扭转以散户为主的期市投资者结构。

--《台湾金融市场一周展望》台股惊奇之旅或遇休息站，电子业法说扮撑盘要角

台湾股市〞惊惊涨〞之旅虽然还没到站，但或有机会随美股暂时小幅回档休息。随着下周重量级电子业法人说明会登场，美股英特尔及台股台积电、大立光遥相呼应，加上苹果新机拉货题材不断，电子股仍将扮演撑盘要角。

--航空产业：中国民航局拟组建民航投资公司，吸引社会资本参与建设

中国民用航空局日前会议首次提出，组建民航投资管理有限公司，设立民航投资基金，吸引社会资本广泛参与民航建设。

--投行观点：香港楼价今年跌幅料收窄，内地市场亦可望改善--美银美林