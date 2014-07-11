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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 13:27 BJT

香港股市：恒指早盘收平，银行股表现落后令此前涨势难以为继

路透香港7月11日 - 香港股市周五早盘大致收平，在美股隔夜下滑之后开低，后来虽勉力上涨，但因银行类股表现落后，涨势难以为继。

中午时分，恒生指数 持平在23,230.63点。恒生国企指数 下跌0.1%。两大股指周线目前分别下跌1.3%和1.2%。(完)
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