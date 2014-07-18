《全球汇市一周综述》马航坠机，避险日圆一夕受宠

整理 李婷仪

路透台北7月18日 - 本周汇市主轴由各大央行决策者接力演出。高潮首推美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的国会证词。叶伦力挺维持宽松货币，以续保美国经济复苏更加稳健，并极力在共和党议员的犀利问政中坚守美联储机构的独立性。

然而，她的口气有着微妙转变。叶伦指出，“如果就业市场改善的速度继续快于预期”，美联储有可能提前升息。6月时，她的语气较现在更为模糊。心细如你，是否也见微知着？

但在临近周末之际，马航在乌克兰冲突地区突然坠落震惊全球。市场一夕变盘。俄罗斯卢布兑美元重挫，美元也全线走软，避险情绪推升日圆大涨。此突发事件可能对国际局势有深远影响，需进一步密切关注。

展望下周，中国、美国、欧洲分别有7月制造业PMI出炉，全球经济前进动能将从中现形。日本则有7月消费者物价指数(CPI)，央行通胀目标将迎来考验。

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**叶伦证词藏玄机**

美联储主席叶伦半年一度的国会证词中表示，美国就业市场状况仍十分疲弱，暗示美联储将保持宽松政策，直至招聘和薪资等资料显示金融危机的影响“已完全消退”。

市场解读其证词利好美元，多头借机推高美元。

叶伦指出，可能促使美联储更早、更快升息的一个因素是，招聘和薪资以意想不到的速度增长。她的表态暗示出，在经济展现复苏确立的情况下，升息可能快于预期。

巴克莱分析师报告称：“这份证词没有改变我们对美联储的预期，但确实支持了我们的看法，即如果就业市场改善复苏持续快于委员会预期，首度升息时间有可能早于原先预期的2015年6月。”

然而调查却显示，华尔街许多分析师仍质疑经济能否终将冲破衰退恐慌。他们并不认为美联储会像预估暗示地那么快、那么激进地收紧超宽松货币政策。

美国债市也显示市场对升息还未做好多少准备。与此同时，美联储决策官员多对失业率急剧下降感到意外，但乐见消费者物价稳固的迹象。

“我认为大家并没有真的打从心底考虑到(失业率的)快速下降，”圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德说。

**日圆受宠**

但随着马航客机在乌克兰坠毁，投资人为之震惊，避险情绪涌现，日圆再次成为追捧目标。日圆兑欧元周五触及五个月高位，兑美元亦上扬。

“简单说来，美国公债收益率因地缘政治危机升级而下滑，损及与之高度相关的美元/日圆汇率，”Praevidentia Strategy驻东京市场分析师山本雅文说。“日圆受追捧，但未达到之前避险买盘的程度。日圆优势已不那么大，因日本正成为经常帐赤字国家，且通胀上升势头日益站稳脚跟。”

日圆在本周初始因日本央行略调降当前财年GDP预估而受到压抑。央行维持刺激计画不变，仍预估通胀将在明年接近2%的目标。下周日本将公布7月消费者物价指数(CPI)，央行通胀目标再次面临市场检视。

**英镑耀眼**

英国通胀和房价涨势意外强劲，促使投资者提高对英国央行将在年底前加息的预期。这扶助英镑全面上扬，兑美元触及六年新高1.7190美元，兑欧元亦接近22个月高位。

虽然本周资料显示英国未见薪资压力迹象，使得英镑热情略微降温。然而，英国的货币政策前景与欧元区仍成鲜明对比，且英国央行被认为料将是率先升息的主要央行之一，英镑前景仍然光彩耀眼。

**韩元信心大减**

韩国外汇当局近几个月暗自采取行动压制韩元汇率，交易员估计，韩国外汇当局5月美元净买超约120亿美元。滙丰分析师Ronald Man在一份报告中称，5月的汇市干预规模可能是2009年11月以来最大。