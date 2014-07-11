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货币新闻 | 2014年 7月 11日 星期五 13:59 BJT

菲律宾央行：调降2014年经常帐和国际收支盈余预估

菲律宾央行总裁泰谭柯对记者说，该国今年贸易逆差将“扩大”，部分是因为去年底强台风之后的重建导致进口需求上升。

预估到2014年结束时，外汇储备将为853亿美元，此前的预估为880亿美元。

央行并调降今年证券投资净流入的预估，从原先的21亿美元降至15亿美元。(完) (编译 白云/李婷仪 审校 于春红)
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