《中国企业债发行日程表》--7月11日

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *曲靖经济技术 17 7 7/18簿记建档 上限8.50% AA 7/21-7/23 国开证券 开发区建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/国有土地使用权为担保) ========================================================================================= *重庆市江北嘴 10 7 7/18簿记建档 -- AA+ 7/21-7/23 东方花旗证券 中央商务区投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *杭州市拱墅区 6 7 7/18簿记建档 -- AA 7/21-7/25 国信证券 经济发展投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *山东世纪阳光 5 7 7/18簿记建档 上限8.70% AA- 7/21-7/23 华英证券 纸业集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 钦州滨海新城 10 7 7/4簿记建档 6.99% AA 7/7-7/11 国海证券 置业集团 (第3-7年末每年偿还20%本金；以土地使用权提供担保) ========================================================================================= 淮南城市建设 18 7 7/8簿记建档 6.79% AA 7/9-7/11 中信证券 投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 淄博城市资产 23 7 7/8簿记建档 6.45% AA+ 7/9-7/11 中投证券 运营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 江苏南通二建 7.5 7 7/9簿记建档 8.10% AA 7/10-7/16 东兴证券 集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/启东市城市投资经营中心提供担保) ========================================================================================= 新疆润盛投资 8 6 7/9簿记建档 7.15% AA 7/10-7/16 信达证券 发展有限公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 新疆哈密国资 10 7 7/11簿记建档 上限7.30% AA 7/14-7/16 国海证券 投资经营公司 5 7 上限7.60% (第3-7年末每年偿还20%本金，品种一发行人以国有土地使用权担保，品种二无担保) ========================================================================================= 重庆长寿经济 7 7 7/14簿记建档 上限7.95% AA 7/15-7/16 广州证券 技术开发区 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 台州市基础设施 18 7 7/10簿记建档 *6.53% AA+ 7/11-7/17 新时代证券 建设投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国信证券 ========================================================================================= 郑州高新国资 14 7 7/14簿记建档 -- AA 7/15-7/17 平安证券 经营有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 中原证券 ========================================================================================= 临沂未来科技 15 7 7/11簿记建档 -- AA 7/14-7/18 国信证券 城开发建设集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 兴化市城建 12 6 7/14簿记建档 上限7.80% AA 7/15-7/21 信达证券 投资有限公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 嵊州市投资 10 7 7/16簿记建档 -- AA- 7/17-7/23 国信证券 控股有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 郑州投资控股 7.2 7 7/17簿记建档 -- AA 7/18-7/22 国泰君安证券 有限公司 (附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: 表示新增。(完) (整理 杨文纨；审校 康熙泽)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。