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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 14:01 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：除日圆以外的亚币处于守势

0547 GMT

* 美元/日圆跌0.06%，欧元/美元跌0.07%，新西兰元/美元下滑0.11%，欧元/日圆下滑0.14%

* 美元/韩元上涨0.59%，美元/印尼卢比涨0.09%，美元/印度卢比跌0.10%，美元/人民币升0.09%，

* 日股日经指数走低0.28%，中国股市沪综指上涨0.48%，MSCI明晟亚太地区(除日本)股指下滑0.35%，美国十年期公债收益率报2.5305%

* 金价因避险买需有望实现连续第六周上涨

* 浏览开盘技术走势图：r.reuters.com/dec27t

(完)

(编译 石冠兰 审校 白云)
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