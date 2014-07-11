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货币新闻 | 2014年 7月 11日 星期五 14:27 BJT

更新版 1-路透专访：日本经济财政大臣警告，勿过早退出量化宽松

甘利明负责打造提振日本经济成长潜能的第三支箭策略，这一最新策略已于上月公布，其中包括逐步削减企业税以吸引更多海外企业对日本投资。

在专访中，甘利明说明了他计划将企业税在未来几年下调至30%以下的细节；目前日本企业税在35%以上，在全球范围来说属于最高。

他称，从明年4月开始的下一财年起，政府计划未来五年将企业税下调约六个百分点，即每年下降1.1或1.2个百分点。

决策者希望这些举措使日本经济持续复苏，鼓励企业提高薪资和资本支出，而不是坐拥大量现金不动。

但近期数据令人怀疑资本支出能否涨得足够高，成为推动经济成长的动力。

日本央行的短观调查显示，企业计划大幅提高资本支出。但5月机械订单创纪录最大按月降幅，令外界怀疑各企业是否真的在执行乐观的支出计划。

对于疲弱的机械订单数据，甘利明表现得很淡定，指称4月提高消费税后，日本经济经历了一些减速，此后将持续稳步复苏。(完)

(编译 李春喜/龚芳/于春红; 审校 张明钧/石冠兰/李婷仪)
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