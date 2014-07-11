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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 14:26 BJT

台湾股市：周线微幅收黑，外资转趋保守料短线震荡机率高

路透台北7月11日 - 受累于葡萄牙银行利空消息重挫欧美股市，台湾股市周五收跌0.72%，周K线收黑14.21点，挑战周线连八红失利。分析师指出，由于外资买盘转趋保守且投资人逢高减码力道增强，短线震荡整理机率升高，加以近期欧美股市高档拉回整理，恐将压抑台股指数续扬力道。

台湾加权股价指数 收跌0.72%或69.28点至9,495.84点；今日成交值 为1,328.25亿台币，上交易日修正后为1,411.79亿。

展望下周，富兰克林华美投信基金经理人周书玄表示，下周将进入美国财报公布密集期，须观察重要科技厂商财报与下半年展望，只要台股未出现1,500亿台币以上的爆量长黑且成交量持续在千亿以上，仍以偏多格局看待，选股青睐中大型电子股。

日盛投顾协理钟国忠也说，“台股技术线型仍属健康，仍守在9,495点的10日线上方，今日收跌不影响台股走势，还是偏向多头格局。”

下周除息大戏将登场，他指出，重量级个股台积电 将于下周一除息，台股指数将扣掉近30点，且下周还有中华电信 及远传 等个股除息，累计下周大盘因除息将扣抵70点左右。

他认为，台指数下周三结算，外资撑盘作收的机会仍高，预估下周台股指数主要区间落在9,450-9,600点。

亚洲股市周五跌多涨少，本地时间14:04时，除了沪综指 走扬0.4%外，其他包括日股、台股、韩股及港股皆是走跌，其中以台股及韩股的0.7%跌幅相对较高，其次为日股的0.34%跌幅，港股 跌幅则达0.27%。(完)
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