台湾股市：周线微幅收黑，外资转趋保守料短线震荡机率高

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透台北7月11日 - 受累于葡萄牙银行利空消息重挫欧美股市，台湾股市周五收跌0.72%，周K线收黑14.21点，挑战周线连八红失利。分析师指出，由于外资买盘转趋保守且投资人逢高减码力道增强，短线震荡整理机率升高，加以近期欧美股市高档拉回整理，恐将压抑台股指数续扬力道。
台湾加权股价指数 收跌0.72%或69.28点至9,495.84点；今日成交值 为1,328.25亿台币，上交易日修正后为1,411.79亿。
展望下周，富兰克林华美投信基金经理人周书玄表示，下周将进入美国财报公布密集期，须观察重要科技厂商财报与下半年展望，只要台股未出现1,500亿台币以上的爆量长黑且成交量持续在千亿以上，仍以偏多格局看待，选股青睐中大型电子股。
日盛投顾协理钟国忠也说，“台股技术线型仍属健康，仍守在9,495点的10日线上方，今日收跌不影响台股走势，还是偏向多头格局。”
下周除息大戏将登场，他指出，重量级个股台积电 将于下周一除息，台股指数将扣掉近30点，且下周还有中华电信 及远传 等个股除息，累计下周大盘因除息将扣抵70点左右。
他认为，台指数下周三结算，外资撑盘作收的机会仍高，预估下周台股指数主要区间落在9,450-9,600点。
亚洲股市周五跌多涨少，本地时间14:04时，除了沪综指 走扬0.4%外，其他包括日股、台股、韩股及港股皆是走跌，其中以台股及韩股的0.7%跌幅相对较高，其次为日股的0.34%跌幅，港股 跌幅则达0.27%。(完)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。