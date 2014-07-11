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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 14:19 BJT

韩国股市：收低0.7%，周线下滑1%

路透首尔7月11日 - 韩国股市周五下跌。韩国综合股价指数 收低0.7%至1,988.74点，创6月20日以来最大单日百分比跌幅。该指数周线下滑1%。(完)
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