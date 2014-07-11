台湾债市：五年公债殖利率第四日收微跌，盘中震荡出大量

* 五年指标券上冲下洗震出大量 * 下周一有30年期新券上场，也观望下周二的五年公债标售 * 103/6明日区间料在1.60-1.66%，103/10则在1.20-1.30% 路透台北7月11日 - 台湾五年公债103/10 发行前交易殖利率周五第四日收跌。美债偏多，但 五年券今日上冲下洗震出大量，惟目前市场对下周二的标债莫衷一是，态度观望，料标售前不易走出方向。 交易员认为，10年期公债103/6期盘中受特定金融机构的买盘关照，殖利率率先走跌，也带动五年券103/1 0期的买盘，而台股尾盘走弱也支持多方信心。只不过，五年期和存续期以下的各期冷券一直受到卖盘出笼的 影响，则令指标券受到不利牵连。 〞今天爆大量，殖利率先下后上、再下再上，后来又收下去。〞一位大型证券商交易员说。今日五年公债 成交297亿台币，较上日的84亿增加2.5倍以上。 五年期冷券--103/4期 终场收高0.05基点报1.2355%，此期券今日盘中创下1.2520%的新高。 而台股 周五收跌0.72%，跌幅大于亚股的下跌0.39%。但外资维持买超10.18亿台币。 **标债变数仍大** 对于下周二的五年券标售，交易员心态仍然保守。尤其是冷券103/4期今日盘中殖利率升至1.2520%的新高 ，也牵动主流券103/10期殖利率走升。 资金面部分，央行周五100亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.747%，高于市场预期，较上月标售 走高4.8基点。 至于上周五标售的一年期定存单，加权平均得标利率为0.54%，也高市场预期。 〞一年、二年的央行定存单利率上来，银行端想法可能有改变。只不过，RP在低档，央行又不升息，信心 不足的情况，标完就好了。〞一位大型金融机构交易员说。 五年冷券103/4期 的当初标售利率在1.08%，而6月底才标售的五年公债103/9期一下子弹高至 1.20%，评价损失使得103/4期承受了不小的压力。 也有银行交易员指出，有经纪商盘中出来询价1.25%的利率是否有卖出持券的意愿，买盘有出手的打算， 有利稳定盘势。 一位民营银行交易员说，对银行而言，目前殖利率虽然看升，但养券的利润看起来已经不错，因此会采取 分批、定点买进的方式持券，也避免单次买券过大造成损失。 五年公债103/10期将于下周二(15日)标售，金额预定400亿台币，18日发行。 此外，交易员也也提及，下周一又有30年期公债103/12期即将开始首日的发行前交易，接连的20、30年公 债在市场供给，也会使得气氛相对观望。 下周一30年公债103/12期将首日发行前交易，金额预定350亿台币，30日标售。另本周四已上场的20年券1 03/11期 将于28日标售，金额预定300亿台币。 他们预估，下周103/10期公债交易区间先看1.20-1.30%；103/6期则先看1.60-1.65%。 美国公债价格周四大多上涨，指标公债收益率降至五周低点，因投资人担心涉及葡萄牙最大上市银行的问 题可能重燃该地区金融业忧虑，匆忙在低风险公债市场中避险。指标10年期公债 收益率尾盘报2.5 39%，较周三尾盘回落0.6个基点。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 -0.10 1.2290 1.2165-1.2435 297.0 10 103/6 -0.75 1.6200 1.6200-1.6450 14.5 本周及下周全球重要经济事件与数据包括： 7/11(五)：德国6月CPI和HICP终值；法国5月经常账收支；加拿大6月失业率；美国联邦预算；美国第六 届落矶山经济峰会，发言者包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、亚特兰大联储银行总裁洛克哈特以及费城 联储银行总裁普洛瑟。 7/14(一)：欧元区5月工业生産、欧洲央行总裁德拉吉出席欧洲议会季度听证会、日本央行货币政策会议( 至周二)； 7/15(二)：美国纽约联邦储备银行7月制造业指数、美国6月进出口价格和零售销售、美国5月企业库存、义大 利及英国6月消费者物价指数、金融政策委员会(FPC)委员英国央行总裁卡尼、副总裁贝利等就6月金融稳定报 告列席会议、澳洲央行发布7月货币政策会议记录、美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦就半年货币政 策报告在参议院作证； 7/16(三)：中国6月固定资産投资、社会消费品零售总额、中国第二季GDP和6月工业增加值、欧元区5月贸易收 支、美国6月生産者物价指数(PPI)和核心PPI终值、美国6月工业生産和制造业産出、路透短观调查日本7月制 造业景气判断指数、美联储公布经济形势褐皮书、美联储主席叶伦就货币政策报告在众议院作证、达拉斯联储 总裁费希尔在南加州大学讲话、加拿大央行公布关键政策利率声明和货币政策报告； 7/17(四)：欧元区6月通胀率终值、美国6月房屋开工年率和建筑许可年率、美国一周请领失业金数据、美国费 城联邦储备银行7月制造业指数、圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济与货币政策发表讲话、英国央行副总裁 康利夫在金融报告会议上讲话； 7/18(五)：中国6月70个大中城市住宅销售价格月度报告、欧元区5月经常帐、日本央行发布6月政策会议记录 。 30 103/8 没有成交 20 103/7 没有成交 10 103/6 1.6200 5 103/9 1.2400 2 103/1 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)