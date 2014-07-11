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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 14:23 BJT

韩国汇市：韩元兑美元创两个月最大单日跌幅，受海外基金削减多仓影响

路透首尔7月11日 - 韩国韩元周五创下两个月最大单日跌幅，对葡萄牙银行业系统的担忧情绪促使投资者寻求避险后，海外基金纷纷减持韩元多仓。

韩元兑美元 在本地市场收报1,019.0，较周四国内收盘位1,013.4下跌0.5%，创5月14日以来最大单日百分比跌幅。

韩元周线跌幅为1%，创3月14日当周以来最大的周度跌幅。(完)

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(编译 白云; 审校 于春红)
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