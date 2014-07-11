韩国农业：需取消稻米进口限额，改采关税制度管理--政府官员

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透首尔7月11日 - 韩国一名政府高层官员周五指出，韩国别无选择，从2015年初起只能取消稻米进口限额，改以一套关税制度来管理进入该国的稻米。
韩国与世界贸易组织(WTO)就稻米进口限额达成的20年协议期限将于2014年底届满，这让该国承受很大压力，似乎得采取更大力度举措开放稻米市场。因此外界早就预期韩国的政策可能有所转变。
“2015年起实施稻米关税是刻不容缓的议题，现实上没有其他替代方案。”韩国农林部次官Yeo In-hong表示。
尽管这个声明是Yeo个人的看法，但却再度显示稻米关税措施的脚步近了。
这样的举措不太可能引发稻米进口短期暴增，因重关税将遏制买家购买外国稻米。
不过这代表在这个政治高度敏感产业的关键心理转变，韩国农户担心那可能为未来降低关税埋下伏笔。
政府官员和行业专家曾表示，进口税可能约为300-500%，使得进口稻米价格与当地所产稻米差不多。
据与WTO当前的协议，韩国今年必须采购40.87万吨的外国稻米，或相当于9%的需求。需自海外采购的稻米数量从1995年的5.1万吨逐年缓缓增加。
当地媒体报导，最快可能于下周宣布正式的稻米进口政策。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。