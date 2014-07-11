韩国农业：需取消稻米进口限额，改采关税制度管理--政府官员

路透首尔7月11日 - 韩国一名政府高层官员周五指出，韩国别无选择，从2015年初起只能取消稻米进口限额，改以一套关税制度来管理进入该国的稻米。

韩国与世界贸易组织(WTO)就稻米进口限额达成的20年协议期限将于2014年底届满，这让该国承受很大压力，似乎得采取更大力度举措开放稻米市场。因此外界早就预期韩国的政策可能有所转变。

“2015年起实施稻米关税是刻不容缓的议题，现实上没有其他替代方案。”韩国农林部次官Yeo In-hong表示。

尽管这个声明是Yeo个人的看法，但却再度显示稻米关税措施的脚步近了。

这样的举措不太可能引发稻米进口短期暴增，因重关税将遏制买家购买外国稻米。

不过这代表在这个政治高度敏感产业的关键心理转变，韩国农户担心那可能为未来降低关税埋下伏笔。

政府官员和行业专家曾表示，进口税可能约为300-500%，使得进口稻米价格与当地所产稻米差不多。

据与WTO当前的协议，韩国今年必须采购40.87万吨的外国稻米，或相当于9%的需求。需自海外采购的稻米数量从1995年的5.1万吨逐年缓缓增加。