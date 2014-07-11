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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 14:31 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在东京尾盘回落

0616 GMT

* 美元/日圆盘初由101.26升至101.39，午后回落至101.21

* 日本进口商需求暂时得到满足，在101.00及下方有更多买单

* 在该水准下方也夹杂着停止单，大规模停止单挂在100.75-80下方

* 日本股市日经指数收低0.34%或52.43点，报15,164.04点，盘中低点为15,101.49点

* 美元/日圆卖单挂在101.45附近及更高水准。(完)

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(编译 王冠中; 审校 张若琪)
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