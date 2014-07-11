《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(7月7日-7月11日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元即期汇率 当周收盘近持平于上周，期间在6.2元上下100个点子 范围内窄幅波动。贸易顺差弱于预期，市场在当前价位缺乏方向，供求较为均衡；央行的数 量型干预也较为少见，仅在中美高层对话期间大幅调高中间价以显示升值姿态，但市场分化 的预期并未受到影响。境内美元掉期曲线继续呈陡峭化也说明美元流动性的充裕，佐证企业 结汇需求仍然低迷。 公开市场操作: --中国央行当周正回购操作与上周如出一辙，仅300亿元人民币的规模，令公开市场连续 第九周实现净投放。业内人士认为，目前不排除到期量过小时点央行再次暂停操作的可能， 但何时正式停止尚待观察。 宏观政策方面，结构性调整和微刺激思路仍主导市场预期。监管层有针对性的引导融资 成本下行，减少降息出台的可能；而定向降准、逆回购等多种操作工具的效应，也令全面降 准可有可无。 债市: --中国银行间现券市场收益率当周窄幅震荡；虽陆续出炉的数据显示中国6月CPI、外贸不 及预期，但影响均有限。交易人士指出，当前机构心态偏谨慎，关注季度经济增长数据等， 以期对后市走向提供指引。 票据: --中国票据市场当周转贴利率略上探。交易员指出，虽然月初资金面稍显紧势，带动转帖 利率有上探之势，但是整体感觉场内机构交投意愿并不足，因央行同业结算账户监管新规推 出，令不少机构观望意味较浓，交投积极性不高。 股市: --中国股市沪综指 当周小幅上攻后再度上演缓涨急跌走势，全周累计下跌0.6%。 沪综指在2,060点之上遭遇重重卖压，而下档2,000点附近支撑有效，大盘形成升跌两难局面 。分析师指出，近期宏观经济触底企稳，政策方面的基调也较为稳定，短期半年报业绩情况 和政策趋向将影响后市走向。 期市: --上海期铜当周震荡下滑0.9%，结束此前连三周上涨。虽然全球供应趋紧，尤其是LME和 上期所库存相对稀少，且经济乐观，但主要金属消费产业有季节性下滑迹象，当周期铜未能 实现连续第四周上升。沪铜主力9月合约 周五收报50,910元，较上周跌470元。 --上海期金当周先弱后强，走升1.1%，为连续第六周走强。周初对美国加息疑虑一度加压 金价，但随后美元走弱，且美联储会议记录与预期一致推动金价上涨，再加上对葡萄牙最大 银行财务状况的忧虑以及印度保持黄金关税不变，提振避免买盘，支撑全球金价。上海期金 主力1412合约 周五收报268.40元，较上周涨3.05元。(完) (整理 李宏薇/康熙泽/李然/吴芳/李文科/张晓翀; 审校 张喜良)