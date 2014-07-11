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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 14:30 BJT

澳洲股市：小幅收高但周线下滑，葡萄牙银行负面消息致交投谨慎

路透悉尼7月11日 - 澳洲股市周五上涨0.4%，受银行类股支撑，但由于隔夜美股和欧洲股市忧虑一家葡萄牙银行财务状况而下挫，澳洲市场交投谨慎。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收高22.4点，或0.41%报5,486.8点。该指数本周跌0.7%，结束此前连续三周升势，录得6月中以来最大单周跌幅。(完)
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