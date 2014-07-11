意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)周四表示，意大利银行可以获取超过2,000亿欧元的欧洲央行(ECB )贷款。这是欧洲央行最高达1万亿(兆)欧元的长期贷款计划的一部分。他在对意大利银行业者讲话时还称，欧 洲央行的贷款计划在2016年结束之前，可能提振意大利羸弱的国内生产总值(GDP)0.5%-1%。该计划被称为定向 长期再融资操作(TLTRO)。 马来西亚央行周四宣布将指标利率上调25个基点至3.25%，一如市场此前广泛预期。这是央行三年来首次 升息，旨在遏制不断上升的消费者债务和通胀率。 英国央行货币政策委员会决定维持指标利率在0.5%的纪录低位不变，不过该国的经济复苏步伐似乎很快就 会让政策制定者在何时开始撤出刺激举措的问题上产生分歧。自金融危机最肆虐时期以来，英国央行就把指标 利率维持在该水平上，已持续超过五年的时间。 据道琼斯报导，美国堪萨斯城联储总裁乔治称，某些经济公式显示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可 能最早在今年升息。报导称，乔治在俄克拉荷马州肖尼市举行的一次商界领袖活动上表示，“通过研究美联储 遵照的一些政策处方，和帮助指导利率调整时机的公式，我发现很多都直指联储最早可能在今年升息，也可能 在明年。” 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率11% 2014年4月3日升25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.25% 2014年6月12日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.15% 2014年6月5日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0.25% 2014年7月3日降50基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率7.50% 2014年4月25日上调50个基点 非洲 南非 附买回利率5.5% 2014年1月29日升50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 张明钧; 审校 艾茂林)