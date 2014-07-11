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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 14:31 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)周四表示，意大利银行可以获取超过2,000亿欧元的欧洲央行(ECB
)贷款。这是欧洲央行最高达1万亿(兆)欧元的长期贷款计划的一部分。他在对意大利银行业者讲话时还称，欧
洲央行的贷款计划在2016年结束之前，可能提振意大利羸弱的国内生产总值(GDP)0.5%-1%。该计划被称为定向
长期再融资操作(TLTRO)。 
    
    马来西亚央行周四宣布将指标利率上调25个基点至3.25%，一如市场此前广泛预期。这是央行三年来首次
升息，旨在遏制不断上升的消费者债务和通胀率。 
    
    英国央行货币政策委员会决定维持指标利率在0.5%的纪录低位不变，不过该国的经济复苏步伐似乎很快就
会让政策制定者在何时开始撤出刺激举措的问题上产生分歧。自金融危机最肆虐时期以来，英国央行就把指标
利率维持在该水平上，已持续超过五年的时间。 
    
    据道琼斯报导，美国堪萨斯城联储总裁乔治称，某些经济公式显示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可
能最早在今年升息。报导称，乔治在俄克拉荷马州肖尼市举行的一次商界领袖活动上表示，“通过研究美联储
遵照的一些政策处方，和帮助指导利率调整时机的公式，我发现很多都直指联储最早可能在今年升息，也可能
在明年。” 
    
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率1.0%               2010年9月8日升25基点
  巴西       Selic利率11%                   2014年4月3日升25基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率3.00%    2012年7月5日降25基点
             一年期贷款利率6.00%            2012年7月5日降31基点
  台湾       重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标2.50%   2013年5月9日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.50%              2013年8月6日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率3.25%              2014年6月12日升25基点
  泰国       一天期附买回利率2.0%           2014年3月12日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率3.50%              2012年10月25日降25基点
  印度       附买回利率8.00%                2014年1月28日升25基点
             附卖回利率7.00%                2014年1月28日升25基点
  印尼       指标利率7.50%                  2013年11月12日上调25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.15%            2014年6月5日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间0.00-0.25%         2011年8月3日下调目标区间50基点
  瑞典       附买回利率0.25%                2014年7月3日降50基点
  挪威       指标利率1.50%                  2012年3月14日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率7.50%        2014年4月25日上调50个基点
                                            
                                            
 非洲
  南非       附买回利率5.5%                 2014年1月29日升50基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%
 。(完)
 
 (整理 张明钧; 审校 艾茂林)
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