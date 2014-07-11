中国股市：沪综指小幅反弹收升，军工、地产股涨幅居前

香港个股：政府延长有线宽频旗下有线电视接纳续牌期限至5月底
路透香港4月25日 - 香港政府周二表示，准许有线宽频旗下有线电视的要求，将确认接纳和签署本地收费电视续期牌照的期限，由今年4月26日延后至5月31日。
路透北京7月11日 - 中国股市沪综指周五小幅反弹收升。近日各地房地产限购松绑消息频出，分析师指出，地产、建筑建材等房地产产业链个股获激励出现上涨，推动股指反弹，而短期半年报业绩情况和政策趋向仍将影响后市走向。
沪综指 收报2, 046.961点，涨8.619点或0.42%，该指数全周累计下跌0.6%；上证A股今日成交862亿元人民币，上交易日为840亿元。
“今天市场上涨主要是两个因素，一是地产限购松绑逐步放开，整体提振了地产类股的反弹，另一方面是央企混合所有制改革试点推行也激活部分国企蓝筹股。”国都证券策略分析师肖世俊称。
他并表示，本周以来中央默认或者允许地方根据实际情况对房地产限购松绑，但下半年经济稳增长压力仍然较大，仅依靠加大基建投资难以稳定经济增长，预计后市将逐步放松对房地产业限制，并通过金融手段加大对其支持。
据山东齐鲁晚报此前报导，从周四起，济南市的新房与二手房限购政策将全面取消，且本地人和外地人购买均无套数限制，这也标志着实行了3年多的商品房限购政策正式取消，又一城市加入取消限购的大潮。
上证地产类指数 收涨0.7%，走势强于沪综指，万科A 收涨1.36%。
肖世俊并认为，混和所有制改革应该会给较大的央企和地方规模较大的国有企业带来政策红利，也会激活具有国资或国企改革概念的相关个股。
国资委今年重点工作之一的混和所有制改革将有进展。中国证券报周五引述消息人士称，央企混合所有制改革将主要采取分批试点的模式，最快下周二将公布第一批试点企业名单。
部分具国资背景的军工、重工个股今日表现突出，其中太原重工 收报涨停。
沪深300指数 收报2,148.009 点，涨0.24%；沪深300指数期货主力7月合约 尾盘报2,138.4 点，涨0.21%，成交532,748手。（完）
路透香港4月25日 - 香港政府周二表示，准许有线宽频旗下有线电视的要求，将确认接纳和签署本地收费电视续期牌照的期限，由今年4月26日延后至5月31日。
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿