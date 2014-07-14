路透专访：台湾人寿称半年内冲刺业绩暂不考虑寻找并购伙伴--董事长

* 半年内冲刺业绩暂不考虑寻找并购伙伴

* 或将投资银行股权扩大银行销售通路

* 逢低仍有增持60亿台币股票的空间

* 成立海外不动产小组，国内看好售后租回

* 大陆君龙人寿拼三年内转亏为盈

记者 詹静宜

路透台北7月14日 - 台湾大型保险公司--台湾人寿 董事长许舒博周一指出，半年内先冲刺业绩扩展，暂不考虑寻找并购伙伴，而整并最好就是加强通路，或将取得银行部分股权扩大银行通路。

许舒博接受路透专访时并称，台寿保正积极向中国人民银行申请以三类机构资格进入银行间债券市场交易，增加中国大陆境内债券市场的投资管道，并拟申请以投资银行间债市为主的合格境外机构投资者(QFII)额度1-2亿美元。

身兼寿险公会理事长的他并透露，“争取至少四分之一的RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度划给保险业去化人民币资金”。

去年初首次两岸证券监理平台会议,中国证监会即对台湾送出利多,将增加1,000亿人民币额度,专门用于台湾RQFII试点。 不过卡关两岸服贸协议而迟未能实施，台湾方面正积极向大陆争取将RQFII脱钩服贸并尽快落实。

台湾经济日报周一指出，第六次两岸经合会将于下月登场，金管会不排除争取1,000亿人民币额度的RQFII等金融议题与服贸脱勾。

在股票投资方面，许舒博认为，根据台寿保资料显示，9,500点以上的台股是有偏贵的现象。但因整体环境有利股市操作，特别是台股价量关系非常稳定，拉回风险有限，加权指数的季线处是很好的重新逢低买入的位置，9,000点附近应有支撑。

“台寿目前资金的配置，逢低仍有增持60亿台币股票的空间。”许舒博也说，台寿保在台股部位一直约持有50档个股标的，目前有10余档股价停滞不动，目前已在调整既有部位，考虑换股操作。

不动产投资方面，他则指示成立海外不动产研究小组，寻找海外不动产投资标的，国内不动产则看好商务旅馆，收益率一定会超过官方要求的2.875%最低投报率，主要看好陆客自由行最好是投资售后租回即有稳定现金收入。

**暂不考虑寻找新的并购伙伴**

在台寿保与中信金并购案破局后，市场传闻台寿保仍将寻找新伙伴，许舒博对此强调，半年内先把业绩打好，已经把两岸据点走透透，除非台寿保董事结构出现变化，以目前董事结构不会考虑这个问题。

他认为，为扩大银行销售通路，也可参考三商美邦人寿 投资京城银行 股权模式，投资银行部分股权以扩大银行销售业务。

至于后续台寿保人事是否调整，他则称，局部调整是有可能，为创造最大利益。

台湾中信金控 并购台寿保案一波三折，此牵涉价金达约260亿台币左右的指标合并案，最终以破局收场。台寿保周一股东会正式通过临时动议，反对继续与中信金控股分合并案。

**君龙人寿力拼三年内扭亏**

依照台寿保规划，未来三年将是旗下大陆君龙人寿高速成长的时刻，预计在各渠道人员逐步夯实，辅以有计划性的拓点下，每年新契约目标将成长50%，到2015年总保费收入将达到5.5亿人民币。

许舒博指出，君龙人寿除了商品面外，也要扩大投资面，目前与台寿保合组君龙人寿的厦门建发 集团想要引进投资面比较强的团队，不过碍于现行法令，仍待中国保监会通过才行。

“君龙已连亏几年，要寻找停损点，希望三年内转亏为盈。”他说。

在业绩表现上，君龙人寿2013年全年总保费收入2.22亿较2012年的总保费收入1.49亿成长49%，市占率为0.021%。2014年前3月总保费收入1.30亿较去年同期0.66亿成长98%，市占率0.025%。