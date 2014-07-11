更新版 2-台湾货币市场：短率稳于上日水准，两年存单标高反应升息预期

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 短率变化不大，下周资金暂时仍以偏松看待
* 短票下周起关注发票量是否增大
* 两年存单标高，但国库券反向标低 (新增准备数据及存单发行细节)
记者 林妙容
路透台北7月11日 - 台湾银行间短率周五维持在上日交投水准。市场人士指出，市场资金宽裕不变，拆款市场仅有零星的拆借需求，量能不大，预料宽松的资金情势有机会延续至下周。不过市场仍小心企业发放股利的变数，有资金缺口的金融机构已提前因应分散资金落点。
银行资金调度人士表示，市场资金虽然宽松，但央行冲销力道不弱，除三种天期存单外，隔夜冲销的量能亦十分稳定，助益银行在旬初仍能采取负数操作，资金去化暂时不用太过担心。
〞下周如果没有突发状况，基本上还是平顺、平稳。〞一位民营银行交易员说。
市场人士指出，虽然一周拆款利率高位今日上扬至0.45%，但因是信评较差的小型银行拆入，因此难具指标意义。
今日午间央行标售的两年期存单及273天国库券结果，略出乎市场意料。市场人士指出，两年存单得标利率走高，且加权平均利率弹幅是去年8月央行重启两年存单标售以来最大，该券高标走高至0.775%，与均标差距2.8基点，均显示市场对一年期以上存单反应升息循环预期较为强烈，利率易升难降。
不过约九个月期的273天期国库券却反向标低。市场人士表示，由于一般预期美国最早将在明年中升息，台湾亦有机会与美国亦步亦趋，九个月期的国库券尚未落入升息时点里，先行反应市场的资金去化及投资需求，在外商银行竞标下意外下跌。
交易员指出，国库券标低也表示下周的拆款及短票利率应不致受到近期市场对利率扬升的影响，仍将维持在低位水准。
两年期定存单加权平均得标利率为0.747%，高于市场预期，较上月标售的同天期存单0.699%走高4.8基点。 273天期国库券决标贴现率为0.423%，则低于市场预期。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，同上日；今日区间在0.295-0.410%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，上日在0.380-0.430%。
**短票发行量略高**
短票市场方面，今日逢周五例行发票量增高，但因市场资金供应仍然充沛，票券商资金调度没有太大难度，利率部分也维持在上日水位，变化不大。票券商下周起将关注金控发行短票的力道，及其他企业股利发放对资金流动的影响。
票券商指出，与银行承作的利率今日仍十分稳定，银行买票意愿大致不弱。不过市场的资金供应者--特定大型行库近来买票力道有所减弱，且高开利率拒绝票源，似将配置转往其他较高收益商品，市场还在观察后续变化。
〞金控的发票量看起来不是太大，下周我们预期利率不会变化。〞一票券商交易主管说。
与银行承作的30天自保短票利率今日成交仍以0.59%-0.60%为主，与上日相同。根据台湾集保的资料，7月10日的30天自保短票买卖断平均成交利率0.596%。
台湾央行周五公布，共发行3,654.5亿台币存单，与今日存单到期金额3,666.5亿相较，存单发行余额减少12亿。
下周央行存单到期总额为1兆435.05亿台币，落点分别为周一4,030.5亿、周二1,042亿、周三2,339.75亿、周四2,220.3亿及周五802.5亿。
拆款中心资料 显示，周五超额准备为负162亿台币，至周日累积超额准备为负1,594亿台币、加计前期1%的超额准备为负614亿台币。
**RP利率大致平稳**
台湾债券市场附买回(RP)利率大致平稳。交易员表示，资金情势平稳充裕，估计下周也将近似于本周趋向平静的态势。
他们指出，下周五虽有预定448亿台币的公债/公司债将交割，不过下周日(20日)也有高逾700亿台币的公债将还本付息，两相抵销之下，预料不会对市场短期的资金情势有太大影响。
“资金算宽松，到下旬之前利率大概不会有什么变动。”一位大型证券商交易员说。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，上日大致相同。
主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。也同上日。
下周公债/公司债交割情况大致为：周二万泰科 2.01亿台币；周四美吾华 2亿台币；周五正新 48亿台币、103/10期五年公债金额预定400亿台币。(完) (集体采写 高洁如; 审校 曾祥进/张喜良)
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* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。