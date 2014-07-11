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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 15:02 BJT

人民币衍生品：境内美元掉期曲线续呈陡峭化，受CNH带动且美元宽松

路透北京7月11日 - 中国境内美元兑人民币掉期 曲线本周长端走高，继续呈陡峭化。交易人士称，这主要受离岸CNH掉期升水走高所带动；而境内美元持续宽松、人民币稍微偏紧，也对掉期长端构成支撑。

他们并表示，短期内在这些因素影响下掉期曲线陡峭化可能还会持续，但由于短端美元升水上涨不明显，息差交易也会限制长端支撑力度，长端上涨空间不多。

“前两天一年掉期在800点有人接盘，感觉下不去，今天主要是跟着离岸市场走。”一股份行交易员表示，部分大行提供了一些买盘。

他说，从即期市场上看目前在6.2元处供需较为均衡，市场预期仍然处于分化，企业收到外汇后并不急于结汇，因此美元流动性仍然宽松、甚至有些泛滥，使掉期难以下跌。

北京时间14:43，境内美元兑人民币一年掉期升水 成交于875个点子，日内高点为880点，创去年9月23日以来新高。离岸市场CNH同期限掉期 报在1,115/40，亦为去年9月初以来新高。

即期市场方面，中国人民币兑美元即期 周五继续走贬。中间价小幅走低，令前三天共计215个点子的涨幅开始回收。盘面上仍以净购汇为主，不过在贬值接近6.21元时获得支撑。 （完） (发稿 李然; 审校 张喜良)
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