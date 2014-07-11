人民币衍生品：境内美元掉期曲线续呈陡峭化，受CNH带动且美元宽松

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透北京7月11日 - 中国境内美元兑人民币掉期 曲线本周长端走高，继续呈陡峭化。交易人士称，这主要受离岸CNH掉期升水走高所带动；而境内美元持续宽松、人民币稍微偏紧，也对掉期长端构成支撑。
他们并表示，短期内在这些因素影响下掉期曲线陡峭化可能还会持续，但由于短端美元升水上涨不明显，息差交易也会限制长端支撑力度，长端上涨空间不多。
“前两天一年掉期在800点有人接盘，感觉下不去，今天主要是跟着离岸市场走。”一股份行交易员表示，部分大行提供了一些买盘。
他说，从即期市场上看目前在6.2元处供需较为均衡，市场预期仍然处于分化，企业收到外汇后并不急于结汇，因此美元流动性仍然宽松、甚至有些泛滥，使掉期难以下跌。
北京时间14:43，境内美元兑人民币一年掉期升水 成交于875个点子，日内高点为880点，创去年9月23日以来新高。离岸市场CNH同期限掉期 报在1,115/40，亦为去年9月初以来新高。
即期市场方面，中国人民币兑美元即期 周五继续走贬。中间价小幅走低，令前三天共计215个点子的涨幅开始回收。盘面上仍以净购汇为主，不过在贬值接近6.21元时获得支撑。 （完） (发稿 李然; 审校 张喜良)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。