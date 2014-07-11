版本:
中国
市场报道 | 2014年 7月 11日 星期五 14:53 BJT

《汇市简讯》若风险胃纳升高，英镑/美元料上探1.7180

0642 GMT

* 若风险胃纳升高，英镑在周末前可能重返1.7180美元

* 1.7180为上周触及的69个月高点，阻力位在1.7143和1.7168

* 1.7143为周四纽约午后高点，1.7168为周四亚洲高点

* 支撑位在1.7120(亚洲低点)、1.7105(周四低点)和1.7085/95。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐