版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 15:00 BJT

更新版 1-《全球重要经济事件一览表》--7月11日-7月18日

(新增7月15日FED主席叶伦在参议院委员会作证) (除特别说明外，均为GMT时间)

7月11日(五)

美国怀俄明--第六届落基山经济峰会。发言者包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、亚特兰大联储银行总裁洛克哈特以及费城联储银行总裁普洛瑟。

7月14日(一)

法国斯特拉斯堡--欧洲央行总裁德拉吉出席欧洲议会经济与货币事务委员会的季度听证会。

东京--日本央行货币政策会议(至7月15日)。

7月15日(二)

伦敦--金融政策委员会(FPC)委员英国央行总裁卡尼、副总裁贝利等就6月金融稳定报告列席财政委员会会议(0900)。

巴黎--法国央行总裁诺亚就信用卡安全年度报告召开新闻发布会(0730)。

悉尼--澳洲央行发布7月货币政策会议记录(0130)。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦就半年货币政策报告在参议院金融委员会作证(1400)。

7月16日(三)

华盛顿--美联储主席叶伦就半年货币政策报告在众议院金融服务委员会进行作证(1400)。

洛杉矶--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在南加州大学讲话，主题为“货币政策与马奇诺防线”(1600)。

华盛顿--美联储公布经济形势褐皮书(1800)。

渥太华--加拿大央行公布关键政策利率声明和货币政策报告。总裁波洛兹就货币政策报告召开新闻发布会(1515)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布7月货币政策会议记录(0730)。

7月17日(四)

美国欧文斯伯勒--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在当地一会议上发言，主题为美国经济与货币政策(1735)。

伦敦--英国央行副总裁康利夫在金融报告会议上讲话(0745)。

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议。计划中无利率声明公布。

悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪参加国际金融与监管中心一会议的小组讨论。

芬兰波里--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁参加一小组讨论，主题为芬兰经济(1245)。

7月18日(五)

东京--日本央行将发布6月政策会议记录(2350)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 洪曦/蔡美珍; 审校 石冠兰/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐