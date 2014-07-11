《中国债市每日综述》现券收益率持稳，山东地方债定位低引关注

* 资金好转助现券买盘略回暖

* 但收益率整体变动不大

* 山东地方债结果与国债倒挂引关注

* 机构关注重点不脱季度经济增长数据

路透北京7月11日 - 随着中国银行间流动性逐步改善，周五现券市场买盘热情略有趋暖苗头，不过收益率整体变动不大；上午招标的山东自发自还地方债，因中标结果与国债明显倒挂备受关注，惟对二级几无影响。

交易员指出，本周来现券市场走势无明确方向，相对已经落地的数据，机构将关注重点放在季度经济增长数据等方面。

作为中国第二家进行自发自还地方债试点的山东省，三期地方债中标利率意外低于同期国债约20个基点，令市场大为诧异，显示地方政府债招标仍未脱非市场因素占主导的局面。

“早晨中长端利率债有一些买盘，收益率大约下了2个点(bp)，但下午又有些反弹。”华中一券商交易员称，“我觉得今天有些买盘出来是因为资金转好。”

上海一银行交易员提到，据其了解早盘部分买需来自外资机构，不排除是因外部环境现不稳定因素所推动。

对葡萄牙最大上市银行背后家族控股企业财务状况的担忧，周四在欧洲市场掀起波澜。海外市场中，汇市日圆、美元、澳元均受不同程度扰动，股市和公债市场也有所反应。

上述银行交易员并表示，本周来现券市场参与机构心态偏谨慎，短期把关注重点放在下周三将出炉的二季度国内生产总值(GDP)等数据上。

国家统计局将于下周三(16日)召开二季度国民经济运行情况新闻发布会，公布二季度GDP及6月生产、消费、投资等数据。路透调查中值显示，中国二季度GDP同比增速可能持平于一季度的7.4 %，略低于年初政府设定的7.5%全年增长目标。

剩余期限约6.5178年的国开行固息债140203券最新报价对应收益率 为5.1450%/5.1106%，上日尾盘为5.1498%/5.1014%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报93.786元人民币，较上日结算价上涨0.08元，或0.09%。

**资金略趋好关注月中缴税**

中国银行间市场周五主要回购加权利率 涨跌互现，多小幅波动。交易员表示，场内资金除隔夜品种拆借仍相对不易外，各期限资金供给则较为平衡，资金面稍紧态势逐步有所改善，机构多关注月中缴税及央行未来流动性调控动向。

他们预计短期流动性仍将保持相对平稳态势，回购利率或将维持在一定区间运行，但是市场谨慎心态仍存。

“资金好像好一点了，不过隔夜还是紧的，”华南一银行交易员称，感觉跟昨天差不多，我们也是短期限的缺口大些，不过估计短期资金应该没什么问题，接下来关注月中缴税和大行分红等因素的影响。

对于月中缴税，东莞银行金融市场部陈龙认为，7月缴税规模不大，而财政宽松以及税收的自动减振器影响下，预计今年的净上缴量可能会大大低于往年。

他并认为，从中国高层及昨天小川行长的说法，未来全面降息降准的可能性较小，完善利率定价机制和短中长期的基础利率建设是关键，因而，在公开市场来说，继续数量型的调控是预期管理的核心。

中国人民银行行长周小川周四表示，中国央行准备让政策利率引导市场利率，并正在为短期和中期利率准备两个或三个政策工具，而新的政策工具需要抵押品。

“短期扰动性因素仍在，大型商业银行分红、财税缴款时点临近、新股发行对资金的锁定以及存款准备金退还规模的不确定等，使得市场短期谨慎性心态上升”，陈龙解释到，此外，外汇占款意外大幅度下滑，使市场对于三季度的外生资金预期不乐观，同时央行货币政策维持微刺激的幅度使得市场对于未来紧平衡的预期在上升。

今日银行间市场质押式回购总成交金额7,793.54亿元，较上日的8,500.55亿元续回落；其中，隔夜品种成交6,260.16亿元，上日为6,377.87亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3219 3.3258 -0.39 6,260.16

七天 3.7681 3.7825 -1.44 1,174.31

14天 4.2590 4.1760 +8.30 205.37

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 6.9750 3.0300 +394.50 2,865.63

七天 4.8850 3.6000 +128.50 391.40

14天 3.7800 3.8000 -2.00 18.63

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3600 3.3300 +3.00 --

七天 3.7500 3.7400 +1.00 --

14天 4.2300 4.1000 +13.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.2850 3.3000 -1.50 --

七天 3.7230 3.7110 +1.20 --

三个月 4.7423 4.7438 -0.15 --

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