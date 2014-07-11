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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 14:58 BJT

中国新债：财政部下周五将代理招标198亿元地方债，为七年品种

路透上海7月11日 - 中国财政部周五公告称，将于下周五(18日)代理招标发行今年第八期地方政府债，总额198亿元人民币，为七年期。

刊登在中国财政部网站的公告显示，该批地方债中包括河北、山西、黑龙江、河南、重庆、云南、陕西七省市，将采用单一价格招标方式，标的为利率。

具体内容如下:

地区 七年期

发行额(亿元)

河北 30

山西 21

黑龙江 25

河南 36

重庆 20

云南 39

陕西 27

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合计 198

上述债将于7月18日招标，7月21日开始计息，招标结束至7月23日进行分销，7月25日起上市交易，发行手续费为承销面值的0.1%。

今年3月全国人大公布的财政预算案显示，2014年地方财政收支差额4,000亿元，比去年增加500亿元；国务院并同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。此前财政部公布，今年上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元。

2014年地方政府债券自发自还试点包括：上海、浙江、广东、深圳、江苏、山东、北京、江西、宁夏、青岛10个省市。并且规定五年、七年和10年债券比例为4:3:3。 (完)

浏览具体详情，请点击财政部网站 here (发稿 丁淑琴; 审校 黄凯)
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