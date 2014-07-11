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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 15:05 BJT

全球金市：金价有望实现六周连涨，葡萄牙银行负面消息引发避险买盘

“资金似乎从股市流出，转移到金市。”香港一贵金属交易商说。“除了中东的发展外，葡萄牙的消息也突出了黄金避险的一面。”

该交易商表示，在面对印度的基本面利空消息下，黄金跳涨让人意外。印度维持黄金进口关税于记录高点不变。

但中东和乌克兰地缘政治紧张形势继续支撑金价。

其他贵金属方面，现货铂金(白金) 和钯金 本周可望连续第四周上涨；现货银 追随金价涨势，则料将六周连升。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1336.7 1.8 0.13

现货银 21.42 0.03 0.14

现货铂金 1502.8 -5.7 -0.38

现货钯金 866.6 -2.6 -0.3

COMEX期金 1337.6 -1.6 -0.12

COMEX期银 21.51 0.002 0.01

汇率

欧元/美元 1.3604

美元指数 80.127

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/张若琪 审校 田建华/李婷仪)
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