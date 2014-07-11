全球金市：金价有望实现六周连涨，葡萄牙银行负面消息引发避险买盘

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
“资金似乎从股市流出，转移到金市。”香港一贵金属交易商说。“除了中东的发展外，葡萄牙的消息也突出了黄金避险的一面。”
该交易商表示，在面对印度的基本面利空消息下，黄金跳涨让人意外。印度维持黄金进口关税于记录高点不变。
但中东和乌克兰地缘政治紧张形势继续支撑金价。
其他贵金属方面，现货铂金(白金) 和钯金 本周可望连续第四周上涨；现货银 追随金价涨势，则料将六周连升。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1336.7 1.8 0.13
现货银 21.42 0.03 0.14
现货铂金 1502.8 -5.7 -0.38
现货钯金 866.6 -2.6 -0.3
COMEX期金 1337.6 -1.6 -0.12
COMEX期银 21.51 0.002 0.01
汇率
欧元/美元 1.3604
美元指数 80.127
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/张若琪 审校 田建华/李婷仪)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。