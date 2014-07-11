香港个股：北京建设出售物流分支35%股权，为后者分拆上市铺路

路透香港7月11日 - 北京控股集团旗下地产业务分支--北京建设（控股）有限公司 周五公布，拟出售旗下物流地产业务35%股权予一间由日本三井物产 及三菱地所 合资的公司，为日后分拆该项业务上市铺路。

北京建设于联交所一份声明称，旗下中国物流集团将向三井物业及三菱地的合资公司MJQ Investment发行相当于经扩大股本35%的新股，代价8.88亿元人民币（约11.2亿港元）。

“中国物流集团目标发展成为净资产规模不少于32.3亿元及目标资产规模不少于60亿元之集团，并于四年内发展300万平方米面积，成为中国业内三大供应商之一。”该公司并称，认购事项无疑为取得成功之催化剂。

现时中国物流集团的净资产值约4.2亿港元，物流设施面积约80万平方米。

根据协议，北京建设承诺于中国物流集团以发行新股或房产信托方式IPO上市前，不会向第三方转让其持股，而MJQ于中国物流的持股不可超过40%。如果双方合作发生僵局或者中国物流未能于协议日期起计八年内上市，则MJQ可行使认沽期权要求北京建设购回中国物流的股份。

中国物流主要业务为投资、发展及经营北京建设旗下与电子商贸及港口相关的物流地产分部，目前营运四个位于北京、天津及上海的物流基地，并正审视六个位于京津沪、成都、重庆及广州之潜在项目。

三井物产与三菱地所分别持有MJQ的60%及40%权益。三井物产为全球最多元化企业之一，在投资、发展及经营物流中心方面经验丰富，亦经营于日本及新加坡之工业房产信托。三菱地所为国际房地产开发及投资公司，在日本拥有庞大商业及住宅物业投资组合，并透过附属公司Rockefeller立足于美国，旗下于日本及美国之物流及仓储设施发展项目面积合共超过130万平方米。

北京建设最终控股股东为北京控股集团，北控集团同时控制北京控股 、北控水务 、燕京啤酒 、北京发展 、中国燃气 、中生北控生物科技 。

香港时间15:06，北京建设升1.19%，报0.85港元。（完）

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