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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 15:07 BJT

离岸人民币：印度基建公司IL&FS三年期点心债以8%定价，发行5.75亿元

路透香港7月11日 - 根据汤森路透Creditviews，印度主要交通基建及融资公司--IL&FS Transportation Networks 三年期点心债以8.00%定价，较询价利率低37.5基点。

该债券先以8.375%询价，后下调至8.0-8.125%。最终发行5.75亿元。将在7月17日交割，2017年7月17日到期。

发行人为IL&FS全资附属公司ITNL International。巴克莱及中信里昂证券为联席帐簿管理人。

IL&FS Transportation Netwokr于2012年4月透过另一附属公司ITNL Offshore Pte Ltd，发行6.3亿元三年点心债 ，票息为5.75%，将在2015年4月26日到期。

据IFR报导，该期债券由印度进出口银行担保。（完） (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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