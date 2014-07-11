《中国大宗商品综述》期货夜盘开启满周年，去散户化进入加速度模式

作者 李文科

路透北京7月11日 - 中国期货夜盘开启仅一年，有迹象显示中国期货交易出现了质的飞跃，不仅减少相应品种的跳空行情，向全球联动迈进了一大步，更重要的是给机构投资者更大的施展空间，将加速扭转以散户为主的期市投资者结构。

短短一年时间，中国期货连续交易市场已经渐成规模。2013年7月黄金和白银期货夜盘率先开启，随后年底上市的铜铝铅锌夜盘，大商所又新推出焦炭和棕榈油期货夜盘，截至目前已经有八个期货品种实现了夜盘连续交易，并另有三个品种下周开始进行夜盘测试。

市场人士认为，开启夜盘交易的品种基本都是与国际接轨的期货产品，有助于这些品种实现连续数据流量，国际联动更为紧密，避免国内价格跳空，亦相应增强了商品定价的科学性和连续性。

“以前资产大起大落，难以给客户有很好的保障，有了夜盘之后产品连续交易，盈利和亏损比较稳定，而且更助于控制亏损。”中国国际期货公司董事总经理兼研究院常务副院长王红英指出。

夜盘的开启更好地实现了交易地连续平稳性，价格跳空明显收窄，从技术层面平抑了价格噪音，期货价格波动率亦相应降低，资产也相对平稳，这为专业机构开展程序化交易提供更好基础，也更有利于改善套期保值者的建仓成本及产品的设计。

的确，盘后价格跳空一直是影响国内期货品种价格连续性的重要因素，中国投资者对此有着切肤之痛，一旦国际市场风吹草动，对冲工具匮乏且没有夜盘的国内期市投资者就心惊胆战。

2013年4月国际金价断崖式下跌，短短两天国际金价暴跌14%，创下30年来最大跌幅，形成国内期市跳空无量跌停，很多国内投资者止损无门而蒙受重大损失。

上期所提供的数据显示，连续交易上线以来相关品种的价格跳空明显收窄，其中黄金品种日均价格跳空较去年同期减小50.00%，白银减小60.75%，铜减小53.42%，铝减小21.65%，锌减小56.85%，铅减小52.31%。

**凸显专业投资价值**

散户为主的投资者结构是偏安一隅的中国期市发展的一大软肋，监管机构多年来努力培育期市的机构投资者，从逐步给机构投资者开户松绑，到加快期货品种的上市步伐，并增加资管、风险子公司等新业务模式，都为机构投资者进入期市增添机会。

王红英强调，从交易策略角度讲，原来趁交易不连续、开盘跳空混乱时机炒单一族失去了靠经验赚钱的机会，使得交易策略的制定愈加科学化、系统化，使得产品设计更加有意义，专业投资价值得以体现。

而实践也证明，专业投资者的加入令连续交易品种的市场规模显着扩大，持仓规模提升，投资者结构不断优化，国际影响力相应上升。

数据显示，截至今年6月末，连续交易时段共成交3.82亿手，占同期上期所市场总成交量的28.01%。成交方面，连续交易时段，黄金、白银、铜、铝、锌、铅成交量分别占同期该品种总成交量的66.09%、60.74%、35.23%、32.95%、34.69%、15.03%。

与此同时，客户参与数显着增长。黄金期货日均参与客户数较去年同期增长60.39%;白银期货日均参与客户数同比增长72.46%;铜期货日均参与客户数同比增长10.52%;铝期货日均参与客户数同比增长143.48%;铅期货日均参与客户数同比增长393.18%。

实际上，国际上程序化交易的比例非常高，且国际上期货市场也基本是专业机构的舞台，尤其是金融期货交易中，程序化交易的比重更是高，比如外汇期货中，程序化交易估计占八九成之多。

**定价权仍需时日**

连续交易的确有助于提升中国全球商品定价的话语权，贵金属期货市场的中国价格正在逐步形成，但这距离掌握定价权实际还有很长的距离。

数据显示，连续交易助推上期所在全球贵金属期货市场中份额显着提升，连续交易上线以来，上海白银期货成交量已经跃居全球首位，上海黄金期货成交量也已稳居全球第二位，亚太地区首位。

“但期货市场的话语权以及商品的话语权，不仅仅看交易量多少交易时间多少，也看国家的经济实力，经济结构以及在国际上的综合实力，不单单看期货市场，”格林大华期货高级研究总监李永民指出。

王红英也指出，中国是全球大宗商品领先的消费国和生产国，中国有了夜盘之后，产业链和企业客户增多，期市价格的含金量得以提升，能更充分的体现大宗商品需求市场的信息，这样的话也能增加定价话语权。

与此同时，夜盘交易的开启为中国期货市场的对外开放奠定了更好的基础，在联通全球交易时间后，将必然吸引国际投资者的参与。

北京工商大学证券期货研究所所长胡俞越表示，连续交易作为期货市场的一项制度创新，有效连接了国内外期货市场，在中国期货市场尚未完全对外开放的情况下，通过与国际市场交易时段的接轨，国内市场的价格能够充分地反映国际因素，提升了自身价格的影响力。

“以前和伦铜套利的客户都得去国外开盘，现在很多在国内就可以做了，而且中国的流动性非常好，以后全世界的资金都会吸引过来的。”王红英指出。

**本周大宗商品其他新闻一览**

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--中国海关总署周四称，中国上半年进口原油1.5亿吨，增长10.2%，同期进口铁矿石4.6亿吨，增长19.1%。

--据四位直接了解情况的银行消息人士称，瑞士能源贸易商摩科瑞(Mercuria)有价值约4,400万美元的氧化铝被冻结在青岛港。中国当局正在调查青岛港一起疑似大宗商品融资诈骗案。

--由于需求增加，加上关闭了约200万吨的产能，中国今年的铝过剩情况可能会稍微缓和一些。