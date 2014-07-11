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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 15:22 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶近收平，但本周重挫5%创近六个月单周最大跌幅

“尽管日圆强势，但由于高库存拖累，市场陷于窄幅波动，”东京经纪商冈藤商事的研究总经理Kaname Gokon称。

他还表示，TOCOM期胶下周或许再跌5-10日圆，除非市场人气发生重大好转。

上海期货交易所主力9月期胶合约 收跌50元人民币，报每吨13,905元。

新加坡SICOM交易所近月8月期胶合约 最新报每公斤166.20美分，下滑0.6美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/朱晓军；审校 李婷仪/张明钧)
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