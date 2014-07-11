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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 15:42 BJT

金属期市：伦铜周线可望连四周上升，因全球供应趋紧

上海期交所期铜主力9月合约 上涨0.5%至每吨50,910元人民币。

“实货市场方面一直相当紧俏，LME和上海期交所库存相对稀少，”瑞士信贷分析师Andrew Shaw说。

“但现在主要金属消费产业有季节性下滑迹象。市场可能暂时可松一口气。”Shaw说。

LME注册仓库的铜库存为158,100吨，是将近六年来最低水准，过去12个月来持续下滑。MCU-STOCKS

法国兴业银行 把旗下LME公开喊价交易团队与Newedge合并，LME圈内会员数量从而减至10个。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/李婷仪 审校 张明钧/蔡美珍)
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