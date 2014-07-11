表格：外资在韩国股市买超394亿韩元

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透首尔7月11日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超394亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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7月11日 39.4 -237.8 202.9
7月10日 187.8 -246.9 76.0
7月 9日 -70.2 -108.5 187.1
7月 8日 96.8 -133.1 27.3
7月 7日 187.5 -249.5 70.3
7月 4日 33.0 -64.8 31.5
7月 3日 157.6 -116.8 -23.8
7月 2日 312.5 -50.0 -244.5
7月 1日 100.4 -127.9 38.5
6月30日 190.4 26.6 -200.6
6月27日 309.5 164.6 -466.2
6月26日 92.8 105.8 -177.8
6月25日 -22.0 20.0 4.9
6月24日 28.8 227.3 -251.9
6月23日 10.6 141.2 -126.0
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本月以来 1,044.7 -1,335.1 365.3
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今年以来 3,408.1 -3,321.7 459.7
----------------------------------------------(完)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。