版本:
中国
市场报道 | 2014年 7月 11日 星期五 15:38 BJT

《汇市简讯》葡萄牙忧虑可能打压欧元/英镑

0720 GMT

* 若关于葡萄牙的忧虑持续，英镑可能因避险魅力而受益

* 葡萄牙建商Mota-Engil暂停非洲业务的IPO计画，该建商股价大跌10%

* 葡萄牙必利胜银行(BSE)表示，向该行创始人家族企业的贷款损失，不会使银行面临现金短缺的风险

* 空头回补协助欧元/英镑由0.7915升至0.7969(周四伦敦早盘高点)

* 0.7935为其后触及的低点，0.7915为周一触及的22个月低位。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐