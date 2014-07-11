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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 16:20 BJT

路透基点：中华电力筹得260亿日圆的第二笔日圆贷款--TRLPC

路透香港7月11日 - 汤森路透旗下基点报导，据一份媒体新闻稿称，香港中华电力有限公司已经从日本投资者完成筹集一笔260亿日圆(2.56亿美元)定期日圆贷款(Samurai loan)。

这是该公司第二笔日圆贷款，是2013年首次筹资120亿日圆(1.18亿美元)交易的两倍。

该笔贷款吸引24家日本央行，是香港借款方在日圆市场上获得承贷银行最多的一次。这些银行是受到中华电力的强劲信贷纪录和香港的监管制度所吸引。

“这笔标志性的交易再次显示了日本境外借款方获得的日圆流动性，”瑞穗银行在新闻发布会上称。

这笔贷款将用于为一般公司用途融资。此前，中东和欧洲企业纷纷启动日圆贷款，寻求融资渠道多元化。

中华电力的日圆新贷款牵头行兼簿记行为三菱东京日联银行和瑞穗银行。两家银行为贷款承销，并均摊预付资金。

该笔贷款4月进入一般银团贷款阶段，受到超额认贷。参贷银行包括千叶银行、日本中国银行(Chugoku Bank)、群马银行、日本八十二银行、静冈银行。银团阶段在6月19日完成。

“对于一桩跨境交易而言，定价较低，但相比评级类似的日企还是有吸引力的，”一位消息人士称。

2013年9月，中华电力有限公司首次在日本市场筹得120亿日圆的三年期贷款。该笔交易也完全由三菱东京日联银行和瑞穗银行全额认贷和预先支付资金，另有13家银行参与一般银团贷款。 (完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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