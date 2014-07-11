路透基点：中华电力筹得260亿日圆的第二笔日圆贷款--TRLPC

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透香港7月11日 - 汤森路透旗下基点报导，据一份媒体新闻稿称，香港中华电力有限公司已经从日本投资者完成筹集一笔260亿日圆(2.56亿美元)定期日圆贷款(Samurai loan)。
这是该公司第二笔日圆贷款，是2013年首次筹资120亿日圆(1.18亿美元)交易的两倍。
该笔贷款吸引24家日本央行，是香港借款方在日圆市场上获得承贷银行最多的一次。这些银行是受到中华电力的强劲信贷纪录和香港的监管制度所吸引。
“这笔标志性的交易再次显示了日本境外借款方获得的日圆流动性，”瑞穗银行在新闻发布会上称。
这笔贷款将用于为一般公司用途融资。此前，中东和欧洲企业纷纷启动日圆贷款，寻求融资渠道多元化。
中华电力的日圆新贷款牵头行兼簿记行为三菱东京日联银行和瑞穗银行。两家银行为贷款承销，并均摊预付资金。
该笔贷款4月进入一般银团贷款阶段，受到超额认贷。参贷银行包括千叶银行、日本中国银行(Chugoku Bank)、群马银行、日本八十二银行、静冈银行。银团阶段在6月19日完成。
“对于一桩跨境交易而言，定价较低，但相比评级类似的日企还是有吸引力的，”一位消息人士称。
2013年9月，中华电力有限公司首次在日本市场筹得120亿日圆的三年期贷款。该笔交易也完全由三菱东京日联银行和瑞穗银行全额认贷和预先支付资金，另有13家银行参与一般银团贷款。 (完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。