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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 15:58 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆走升，葡萄牙紧张情势缓解

0746 GMT

* 紧张情势缓解，10年期葡萄牙公债/德国公债利差缩窄7个基点

* 欧元/日圆昨日被视为避险时最好的对冲工具

* 今日空头回补明显拉抬欧元升向138.00日圆

* 技术面空头指标将会加速顶部形成，趋势仍向下，同时仍处于200日均线切入位139.35下方

* 今日若收在周线云区底部(138.36)下方，将强化空头走势

* 100小时移动平均138.30和200小时移动平均138.61可能是盘中停损关键价位。(完)

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