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货币新闻 | 2014年 7月 11日 星期五 16:19 BJT

香港股市：收平但创两月最大周线跌幅，受银行和房地产板块拖累

恒生国企指数 微升0.1%，周线下滑略超过1%。

周五，华润电力 领跌恒指，大跌3.9%。长江实业 下滑0.6%。

汇丰 下跌0.4%，对指数拖累最大。中国石油 攀升1.1%。(完)
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