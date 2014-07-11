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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 16:27 BJT

台湾汇市：台币带量收创逾两周低位，葡萄牙银行利空消息引发避险需求

* 台币爆量收创两周收盘低位
    * 葡萄牙银行利空消息引发美元避险需求
    * 出口商抛汇卖压出笼难抵避险美元需求
    * 下周实质交易区间暂看29.900-30.000

    路透台北7月11日 - 台币兑美元  周五收贬创逾两周低位。交易员表示
，葡萄牙银行利空消息提振市场美元避险需求，令台币随亚币走跌，其中韩元跳空收创两个
月最大单日跌幅，拖累台币实质交投午后贬幅扩大靠向29.950。
    
    他们并指出，目前市场情绪转趋避险，外资在现汇及海外NDF市场大量买汇，进口商也
吓到进场追捧美元，连出口商抛汇卖压出笼也难抵强劲买汇力道，热络交投推升台北外汇成
交量扩增至9.79亿美元。
    
    “今天要不是出口商出来很多，台币都不知道贬到哪去。〞一位大型公营银行交易员说
。
    
    另有交易员提及，由于目前掌握葡萄牙银行的相关消息仍有限，仅了解是该银行的大股
东出现财务问题担心对银行有所影响，预料下周葡萄牙银行事件将趋于明朗化，除非葡萄牙
银行事件出现缓解，下周台币主交投才可望回升到29.900附近，不然短线台币走势料偏向趋
贬。
       
    下周除了留意葡萄牙银行风暴外，市场也关注美联储主席叶伦下周将赴国会听证货币政
策，交易员认为，此前美国经济数据向好，带动美国股市屡创历史新高，即有美联储偏向鹰
派的官员出面喊话，因此市场关注此次叶伦的货币政策基调，只要叶伦谈话透露出提前升息
的蛛丝马迹，那美元涨势必定再起、美股指数也有望垫高。
       
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一周天期及一个月天期美元/台币换汇
点溢价幅度同步扩大，显示海外法人短线看升国际美元。美元/台币一个月远汇报价TWD1MN
DFOR=尾盘在29.963/29.972左右，上日纽约盘收在29.910。
    
    今日台币收创逾两周收盘低位，前波收盘低位为6月26日的29.992。交易员预估下周台
币实质交投区间暂看在29.900-30.000。台币今日主交易区间在29.907-29.948，上日交易区
间主要在29.870-29.900。
    
    受累于葡萄牙银行利空消息重挫欧美股市，台湾股市周五收跌0.72%，周K线收黑14.21
点，挑战周线连八红失利。证券交易所资料显示，今日外资及陆资在台股买超10.18亿台币
，连续两个交易日买超共计10.91亿台币。 
    
    韩国韩元周五创下两个月最大单日跌幅，对葡萄牙银行业系统的担忧情绪促使投资者寻
求避险后，海外基金纷纷减持韩元多仓。 
            
    本周余日及下周全球重要经济事件与数据包括：
    7/11(五)：德国6月CPI和HICP终值；法国5月经常账收支；加拿大6月失业率；美国联邦
预算；美国第六届落矶山经济峰会，发言者包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、亚特兰
大联储银行总裁洛克哈特以及费城联储银行总裁普洛瑟。
    7/14(一)：欧元区5月工业生産、欧洲央行总裁德拉吉出席欧洲议会季度听证会、日本
央行货币政策会议(至周二)；
    7/15(二)：美国纽约联邦储备银行7月制造业指数、美国6月进出口价格和零售销售、美
国5月企业库存、义大利及英国6月消费者物价指数、金融政策委员会(FPC)委员英国央行总
裁卡尼、副总裁贝利等就6月金融稳定报告列席会议、澳洲央行发布7月货币政策会议记录、
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦就半年货币政策报告在参议院作证；
    7/16(三)：中国6月固定资産投资、社会消费品零售总额、中国第二季GDP和6月工业增
加值、欧元区5月贸易收支、美国6月生産者物价指数(PPI)和核心PPI终值、美国6月工业生
産和制造业産出、路透短观调查日本7月制造业景气判断指数、美联储公布经济形势褐皮书
、美联储主席叶伦就货币政策报告在众议院作证、达拉斯联储总裁费希尔在南加州大学讲话
、加拿大央行公布关键政策利率声明和货币政策报告；
    7/17(四)：欧元区6月通胀率终值、美国6月房屋开工年率和建筑许可年率、美国一周请
领失业金数据、美国费城联邦储备银行7月制造业指数、圣路易斯联储总裁布拉德就美国经
济与货币政策发表讲话、英国央行副总裁康利夫在金融报告会议上讲话；
    7/18(五)：中国6月70个大中城市住宅销售价格月度报告、欧元区5月经常帐、日本央行
发布6月政策会议记录。

    环球重要新闻请见 
                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
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