台湾汇市：台币带量收创逾两周低位，葡萄牙银行利空消息引发避险需求

* 台币爆量收创两周收盘低位 * 葡萄牙银行利空消息引发美元避险需求 * 出口商抛汇卖压出笼难抵避险美元需求 * 下周实质交易区间暂看29.900-30.000 路透台北7月11日 - 台币兑美元 周五收贬创逾两周低位。交易员表示 ，葡萄牙银行利空消息提振市场美元避险需求，令台币随亚币走跌，其中韩元跳空收创两个 月最大单日跌幅，拖累台币实质交投午后贬幅扩大靠向29.950。 他们并指出，目前市场情绪转趋避险，外资在现汇及海外NDF市场大量买汇，进口商也 吓到进场追捧美元，连出口商抛汇卖压出笼也难抵强劲买汇力道，热络交投推升台北外汇成 交量扩增至9.79亿美元。 “今天要不是出口商出来很多，台币都不知道贬到哪去。〞一位大型公营银行交易员说 。 另有交易员提及，由于目前掌握葡萄牙银行的相关消息仍有限，仅了解是该银行的大股 东出现财务问题担心对银行有所影响，预料下周葡萄牙银行事件将趋于明朗化，除非葡萄牙 银行事件出现缓解，下周台币主交投才可望回升到29.900附近，不然短线台币走势料偏向趋 贬。 下周除了留意葡萄牙银行风暴外，市场也关注美联储主席叶伦下周将赴国会听证货币政 策，交易员认为，此前美国经济数据向好，带动美国股市屡创历史新高，即有美联储偏向鹰 派的官员出面喊话，因此市场关注此次叶伦的货币政策基调，只要叶伦谈话透露出提前升息 的蛛丝马迹，那美元涨势必定再起、美股指数也有望垫高。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一周天期及一个月天期美元/台币换汇 点溢价幅度同步扩大，显示海外法人短线看升国际美元。美元/台币一个月远汇报价TWD1MN DFOR=尾盘在29.963/29.972左右，上日纽约盘收在29.910。 今日台币收创逾两周收盘低位，前波收盘低位为6月26日的29.992。交易员预估下周台 币实质交投区间暂看在29.900-30.000。台币今日主交易区间在29.907-29.948，上日交易区 间主要在29.870-29.900。 受累于葡萄牙银行利空消息重挫欧美股市，台湾股市周五收跌0.72%，周K线收黑14.21 点，挑战周线连八红失利。证券交易所资料显示，今日外资及陆资在台股买超10.18亿台币 ，连续两个交易日买超共计10.91亿台币。 韩国韩元周五创下两个月最大单日跌幅，对葡萄牙银行业系统的担忧情绪促使投资者寻 求避险后，海外基金纷纷减持韩元多仓。 本周余日及下周全球重要经济事件与数据包括： 7/11(五)：德国6月CPI和HICP终值；法国5月经常账收支；加拿大6月失业率；美国联邦 预算；美国第六届落矶山经济峰会，发言者包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、亚特兰 大联储银行总裁洛克哈特以及费城联储银行总裁普洛瑟。 7/14(一)：欧元区5月工业生産、欧洲央行总裁德拉吉出席欧洲议会季度听证会、日本 央行货币政策会议(至周二)； 7/15(二)：美国纽约联邦储备银行7月制造业指数、美国6月进出口价格和零售销售、美 国5月企业库存、义大利及英国6月消费者物价指数、金融政策委员会(FPC)委员英国央行总 裁卡尼、副总裁贝利等就6月金融稳定报告列席会议、澳洲央行发布7月货币政策会议记录、 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦就半年货币政策报告在参议院作证； 7/16(三)：中国6月固定资産投资、社会消费品零售总额、中国第二季GDP和6月工业增 加值、欧元区5月贸易收支、美国6月生産者物价指数(PPI)和核心PPI终值、美国6月工业生 産和制造业産出、路透短观调查日本7月制造业景气判断指数、美联储公布经济形势褐皮书 、美联储主席叶伦就货币政策报告在众议院作证、达拉斯联储总裁费希尔在南加州大学讲话 、加拿大央行公布关键政策利率声明和货币政策报告； 7/17(四)：欧元区6月通胀率终值、美国6月房屋开工年率和建筑许可年率、美国一周请 领失业金数据、美国费城联邦储备银行7月制造业指数、圣路易斯联储总裁布拉德就美国经 济与货币政策发表讲话、英国央行副总裁康利夫在金融报告会议上讲话； 7/18(五)：中国6月70个大中城市住宅销售价格月度报告、欧元区5月经常帐、日本央行 发布6月政策会议记录。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.990 29.945 29.907-29.990 29.960 9.79 7.34 元太外汇经纪公司 29.987 29.942 29.907-29.987 29.956 3.61 3.38 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.020/0.030 0.005/0.015 美元/台币六个月期 -0.110/-0.085 -0.130/-0.105 (完)