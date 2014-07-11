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货币新闻 | 2014年 7月 11日 星期五 16:19 BJT

IEA月报：全球油市目前供应充足，但风险“仍特别高”

IEA还表示，“无论是原油还是油品市场，都没有自满的空间。”

国际能源署(IEA)首次在月报中对2015年全球需求做出预估，称预计明年全球日需求增长140万桶，高于今年120万桶的增幅。

国际能源署称，“新的工业化国家和新兴市场经济预计会再次引领涨幅。”

该组织表示，预计非石油输出国组织(OPEC)明年日平均供应增长为120万桶，与2013和2014年的增幅一致。

“美国和加拿大仍是增长的主要源泉，但是来源预计比2014年更广泛。”

国际能源署预计对于OPEC原油的日需求在2015年会降至2,980万桶，今年为2,990万桶。6月OPEC的日产量为略超过3,000万桶。(完)
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