中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透上海7月14日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。
中国央行上周正回购操作与前周如出一辙，仅300亿元人民币的规模，令公开市场连续第九周实现净投放。业内人士认为，目前不排除到期量过小时点央行再次暂停操作的可能，但何时正式停止尚待观察。
本周公开市场将有550亿元人民币资金到期投放，其中包括500亿元正回购和50亿元三年期央票到期。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种。虽然二者操作频率不尽相同，但中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%。不过自4月下半月起，即只有28天期正回购，期间仅在6月26日暂停过一次例行操作。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。