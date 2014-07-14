中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

路透上海7月14日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。

中国央行上周正回购操作与前周如出一辙，仅300亿元人民币的规模，令公开市场连续第九周实现净投放。业内人士认为，目前不排除到期量过小时点央行再次暂停操作的可能，但何时正式停止尚待观察。

本周公开市场将有550亿元人民币资金到期投放，其中包括500亿元正回购和50亿元三年期央票到期。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种。虽然二者操作频率不尽相同，但中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%。不过自4月下半月起，即只有28天期正回购，期间仅在6月26日暂停过一次例行操作。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。(完)

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