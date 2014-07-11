路透伦敦7月11日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：继高点下移后，周四走贬，回到近1.3580美元的支撑区。有监于50及200日移动均线均指向横盘整理，我将维持中立的立场。惟有跌落1.3580美元，方可确认接下来低点会下移，并进一步看跌。我认为这样的跌势将为跌向1.3500心理关卡敞开大门。在日线图上，14日相对强弱指标(RSI)及每日的乖离率移动平均值(MACD)均位于中性水准附近，确认我持平的看法，至少现在是如此。

欧元/日圆：昨日大跌，跌落138.10关卡，在137.50寻获支撑。汇价略告反弹，但目前仍走贬，似乎准备再度下探上述支撑。若断然跌破137.50支撑，可能一路下看136.75的下道支撑。已然偏空的MACD跌破指标线，确认昨天的下档动能。汇价仍在多条均线下方，50期均线指向下档。因此，在我看来，短线前景仍旧温和偏向下档。

英镑/美元：汇价走贬，但跌势在1.7100上方稍微打住。我的看法仍将持平，因为汇价自6月30日以来就在该支撑及1.7175阻力之间游走。我们的动能指标位于中性水准附近，证实英镑缺乏明确走向。若突破1.7175阻力，接下来高点可望垫高，显示升势将持续下去；若跌落1.7100区域，则将引发进一步的修正。中长线来看，80日指数移动平均线提供牢靠的支撑，使得长期走势偏向上档。因此，我认为任何进一步的跌势，都只是中长期升势的修正阶段而已。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3607 1.3609 -0.01 -1.00 1.3745

美元/日圆 101.34 101.31 +0.03 -3.76 105.30

欧元/日圆 137.91 137.90 +0.01 -4.71 144.73

美元/瑞郎 0.8919 0.8921 -0.02 -0.10 0.8928

英镑/美元 1.7124 1.7131 -0.04 +3.43 1.6556

美元/加元 1.0634 1.0647 -0.12 +0.13 1.0620

澳元/美元 0.9389 0.9390 -0.01 +5.34 0.8913

新西兰元/美元 0.8820 0.8820 +0.00 +7.48 0.8206

澳元/日圆 95.160 95.150 +0.01 +1.40 93.850

新西兰元/日圆 89.370 89.370 +0.00 +3.43 86.410

英镑/日圆 173.54 173.58 -0.02 -0.45 174.33

澳元/新西兰元 1.0640 1.0643 -0.03 -1.92 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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