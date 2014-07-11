《全球汇市》欧元走稳，上一日因对必利胜银行的疑虑而下滑

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
“美债收益率及美日货币政策仍是日圆的主要推力，”东京Brown Brothers Harriman资深外汇策略分析师Masashi Murata称。
“葡萄牙银行问题确实让日圆走强，但我认为这主要是随着美债收益率下跌，美元遭出脱的结果。”
美国10年期公债收益率 周四短暂跌至五周低位2.494%，之后回升到2.500%上方。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3613 1.3609 +0.03 -0.96 1.3745
美元/日圆 101.34 101.31 +0.03 -3.76 105.30
欧元/日圆 137.94 137.90 +0.03 -4.63 144.63
美元/瑞郎 0.8916 0.8921 -0.06 -0.13 0.8928
英镑/美元 1.7144 1.7131 +0.08 +3.55 1.6556
美元/加元 1.0632 1.0647 -0.14 +0.11 1.0620
澳元/美元 0.9398 0.9390 +0.09 +5.44 0.8913
新西兰元/美元 0.8826 0.8820 +0.07 +7.56 0.8206
欧元/瑞郎 1.2139 1.2142 -0.02 -1.08 1.2271
欧元/英镑 0.7938 0.7944 -0.08 -4.33 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2213 9.2238 -0.03 +4.23 8.8474
美元/挪威克朗 6.1602 6.1664 -0.10 +1.55 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 王洋/李婷仪/张若琪/蔡美珍/田建华)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。