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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 16:27 BJT

《全球汇市》欧元走稳，上一日因对必利胜银行的疑虑而下滑

“美债收益率及美日货币政策仍是日圆的主要推力，”东京Brown Brothers Harriman资深外汇策略分析师Masashi Murata称。

“葡萄牙银行问题确实让日圆走强，但我认为这主要是随着美债收益率下跌，美元遭出脱的结果。”

美国10年期公债收益率 周四短暂跌至五周低位2.494%，之后回升到2.500%上方。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3613 1.3609 +0.03 -0.96 1.3745

美元/日圆 101.34 101.31 +0.03 -3.76 105.30

欧元/日圆 137.94 137.90 +0.03 -4.63 144.63

美元/瑞郎 0.8916 0.8921 -0.06 -0.13 0.8928

英镑/美元 1.7144 1.7131 +0.08 +3.55 1.6556

美元/加元 1.0632 1.0647 -0.14 +0.11 1.0620

澳元/美元 0.9398 0.9390 +0.09 +5.44 0.8913

新西兰元/美元 0.8826 0.8820 +0.07 +7.56 0.8206

欧元/瑞郎 1.2139 1.2142 -0.02 -1.08 1.2271

欧元/英镑 0.7938 0.7944 -0.08 -4.33 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2213 9.2238 -0.03 +4.23 8.8474

美元/挪威克朗 6.1602 6.1664 -0.10 +1.55 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译/审校 王洋/李婷仪/张若琪/蔡美珍/田建华)
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