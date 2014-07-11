《技术分析》中国股市沪综指缓涨急跌，上下两难

作者 曾祥进

路透北京7月11日 - 中国股市沪综指 本周多头小幅上攻后体力不支，再度上演缓涨急跌走势，技术面显示，短中期均线趋向黏合，股指缠绕运行于其间，在无重大外力打破平衡格局前，大盘仍难走出明显的升跌行情，以2,040点为中轴的震荡行情仍会延续。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (here)

沪综指本周在2,060点之上遭遇重重卖压，随后做空能量集中释放，于周三阴断四线（5.10.20.30日移动均线），再演缓升急跌走势，目前短期技术压力位于2,045点之上，而下档2,000点附近市场对于护盘的预期仍然强烈，支撑有效，大盘形成升跌两难局面。

本周于2,060点形成的高点保持了去年底以来重要反弹高点渐次下移的特征，同时回落后的低点亦渐次上移，逐渐形成横向收敛型态，并运行接近末梢，短期有待出现趋势性的方向突破。

另外从成交量能水平看，近两周沪股日均成交金额达800亿元以上，较此前明显增加，显示多空双方争持有所加大，正为随后打破大盘盘局热身，整体而言，空方仍是略胜一筹。

较长期走势(周线图): (here)

沪综指本周受制于2,050点上方30周均线压力回落，连续两周放量仍未能突破该线压制，显示中期卖压仍较大，而从修复中期技术面要求出发，护盘方在2,040点之下即有明显动作，使得中线大盘仍维持相对弱平衡格局。

周技术指标中，MACD指标，KDJ继续小幅上扬，尚未遭到破坏，周BOLL线中轨位于下移至2,047点，股指对其未能形成有效突破，由于本周沪指收出阴线，周趋向指标虽继续走高但与大盘背离，对后市的研判意义降低。