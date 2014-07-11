中国债市：IRS小幅盘整，海外动荡无碍境内市场稳势

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透上海7月11日 - 与受葡萄牙银行负面消息影响而受冲击的海外市场相比，中国银行间市场周五未改稳势。与现券走势相近，人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 波动微弱，市场关注点仍主要放在下周将公布的二季度国内生产总值(GDP)等数据上。
对葡萄牙最大上市银行背后家族控股企业财务状况的担忧，周四在欧洲市场掀起波澜。海外市场中，汇市日圆、美元、澳元均受不同程度扰动，股市和公债市场也有所反应。
上海一银行交易员称，今日IRS波动仅在2个基点(bp)左右，海外风险事件几乎未产生影响，市场更多关注点还是放在中国自身的经济基本面上，“下周的数据还是很关键啊，如果(二季度GDP明显)超预期，市场就完了。”
他并指出，当然也不排除葡萄牙银行事件若继续发酵，境内市场也会受影响的可能。只是即使影响扩散，料也会有所滞后。
银行间资金市场隔夜和七天回购加权利率小降，14天略涨。场内资金除隔夜品种拆借仍相对不易外，各期限资金供给则较为平衡，资金面稍紧态势逐步有所改善，机构多关注月中缴税及央行未来流动性调控动向。
国家统计局将于下周三(16日)召开二季度国民经济运行情况新闻发布会，公布二季度GDP及6月生产、消费、投资等数据。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.6100/3.7084 3.6850/3.7700 3.9475/4.0350 4.1700/4.2675 4.1613/4.4813
上日 3.6267/3.7283 3.7142/3.7911 3.9742/4.0531 4.2033/4.2900 4.2013/4.4675
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变动 -0.0167/-0.0199 -0.0292/-0.0211 -0.0267/-0.0181 -0.0333/-0.0225 -0.0400/+0.0138
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年6月人民币IRS成交的名义本金总额约3,008.32亿元，较5月的2,619.69亿增约一成半。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。