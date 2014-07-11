中国债市：IRS小幅盘整，海外动荡无碍境内市场稳势

路透上海7月11日 - 与受葡萄牙银行负面消息影响而受冲击的海外市场相比，中国银行间市场周五未改稳势。与现券走势相近，人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 波动微弱，市场关注点仍主要放在下周将公布的二季度国内生产总值(GDP)等数据上。

对葡萄牙最大上市银行背后家族控股企业财务状况的担忧，周四在欧洲市场掀起波澜。海外市场中，汇市日圆、美元、澳元均受不同程度扰动，股市和公债市场也有所反应。

上海一银行交易员称，今日IRS波动仅在2个基点(bp)左右，海外风险事件几乎未产生影响，市场更多关注点还是放在中国自身的经济基本面上，“下周的数据还是很关键啊，如果(二季度GDP明显)超预期，市场就完了。”

他并指出，当然也不排除葡萄牙银行事件若继续发酵，境内市场也会受影响的可能。只是即使影响扩散，料也会有所滞后。

银行间资金市场隔夜和七天回购加权利率小降，14天略涨。场内资金除隔夜品种拆借仍相对不易外，各期限资金供给则较为平衡，资金面稍紧态势逐步有所改善，机构多关注月中缴税及央行未来流动性调控动向。

国家统计局将于下周三(16日)召开二季度国民经济运行情况新闻发布会，公布二季度GDP及6月生产、消费、投资等数据。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.6100/3.7084 3.6850/3.7700 3.9475/4.0350 4.1700/4.2675 4.1613/4.4813

上日 3.6267/3.7283 3.7142/3.7911 3.9742/4.0531 4.2033/4.2900 4.2013/4.4675

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变动 -0.0167/-0.0199 -0.0292/-0.0211 -0.0267/-0.0181 -0.0333/-0.0225 -0.0400/+0.0138

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。