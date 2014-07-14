中国货币市场：七天回购开盘报3.68%，上日加权利率3.7681%

欧元债市：欧元区公债收益率攀升，消息称ECB将在6月微调政策措辞
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透上海7月14日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周一开盘报在3.68%，上日该期限加权平均利率为3.7681%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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3.6800% 3.7600% 3.7681%
上周五银行间市场质押式回购总成交金额7,793.54亿元人民币，较上日的8,500.55亿元续回落；其中，隔夜品种成交6,260.16亿元，上日为6,377.87亿元。。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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