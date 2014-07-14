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货币新闻 | 2014年 7月 14日 星期一 09:06 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.68%，上日加权利率3.7681%

路透上海7月14日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周一开盘报在3.68%，上日该期限加权平均利率为3.7681%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.6800% 3.7600% 3.7681%

上周五银行间市场质押式回购总成交金额7,793.54亿元人民币，较上日的8,500.55亿元续回落；其中，隔夜品种成交6,260.16亿元，上日为6,377.87亿元。。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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