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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 16:49 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增187亿台币，连二周增加

路透台北7月11日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增187亿台币，为第二周增加，央行存单未到期余额为6兆(万亿)7,929.25亿台币。上周存单发行余额净增54亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

7/07 3,174.00 3,368.50 +194.50

7/08 969.50 970.50 +1.00

7/09 815.00 817.50 +2.50

7/10 3,330.00 3,331.00 +1.00

7/11 3,666.50 3,654.50 -12.00

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总计 11,955.00 12,142.00 +187.00

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

7/07 70.00 11.00

7/08 34.00 8.00

7/09 32.00 9.00

7/10 9.00 5.00

7/11 71.00 11.00

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总计 216.00 44.00 (完) (记者 董永年; 审校 高洁如)
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